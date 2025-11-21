Đột phá: Miếng dán chữa lành tim sau khi thoát "cửa tử"

Theo News Medical, công trình dẫn đầu bởi phó giáo sư - tiến sĩ Ke Huang từ Đại học Texas A&M đã tạo ra một miếng dán phân hủy sinh học chứa các hạt cực nhỏ chứa interleukin-4 (IL-4), một phân tử được biết là giúp điều hòa hệ miễn dịch.

Khi được dán lên bề mặt tim, các cây kim sẽ hòa tan và giải phóng IL-4 trực tiếp vào vùng bị thương, tạo ra một môi trường thuận lợi giúp tim phục hồi sau cơn nhồi máu cơ tim.

Miếng dán mới hứa hẹn đem lại một phương pháp giúp chữa lành trái tim bị tổn thương nặng nề ở người vừa thoát khỏi cơn nhồi máu cơ tim "tử thần" - Minh họa AI: Thu Anh

Sau cơn đau tim, cơ tim mất oxy và chất dinh dưỡng, khiến các tế bào chết. Cơ thể phản ứng bằng cách hình thành mô sẹo, giúp ổn định tim nhưng không thể co bóp như cơ khỏe mạnh.

Theo thời gian, phần cơ tim còn lại phải làm việc nhiều hơn để bù đắp, thường dẫn đến suy tim.

Miếng dán mới được phát minh nhằm mục đích phá vỡ chu trình đó. Bằng cách đưa IL-4 trực tiếp đến vị trí tổn thương, miếng dán kích thích các tế bào miễn dịch gọi là "đại thực bào" chuyển từ trạng thái viêm sang trạng thái chữa lành.

Sự chuyển đổi này giúp giảm hình thành sẹo và cải thiện tiên lượng cuối cùng.

"Miếng dán này hoạt động như một cây cầu. Các vi kim xuyên qua lớp ngoài của tim và cho phép thuốc tiếp cận phần cơ bị tổn thương bên dưới, vốn thường rất khó tiếp cận" - phó giáo sư Huang giải thích.

IL-4 từng được ứng dụng để phục hồi tim sau cơn nhồi máu cơ tim bằng cách tiêm vào máu, nhưng cách này gây ra tác dụng phụ không mong muốn ở các cơ quan khác. Miếng dán của phó giáo sư Huang và các cộng sự đã giải quyết vấn đề đó bằng cách duy trì tác dụng điều trị tại chỗ.

Miếng dán này cũng làm dịu các tín hiệu viêm từ tế bào nội mô, vốn có thể làm trầm trọng thêm tổn thương sau cơn đau tim.

Hiện tại việc đưa miếng dán tiếp cận tim vẫn đòi hỏi một cuộc phẫu thuật mở lồng ngực. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu đang phát triển một phương pháp khác ít xâm lấn hơn, ví dụ đưa nó vào cơ thể thông qua một ống nhỏ.