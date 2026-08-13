Đột phá bài toán an toàn trên không: Một gã khổng lồ pin sắp đưa loại pin 350 Wh/kg lên máy bay

Sau khi vượt qua các bài kiểm tra thoát nhiệt khắc nghiệt mà không gây cháy nổ dây chuyền, dòng cell pin 350 Wh/kg đã chính thức đạt tiêu chuẩn an toàn cấp hàng không.

CATL, nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới, vừa công bố cell pin mới có mật độ năng lượng 350 Wh/kg đã hoàn tất các thử nghiệm an toàn tại Trung Quốc. Đây được xem là bước tiến đáng chú ý đối với lĩnh vực hàng không điện, nơi trọng lượng và độ an toàn của hệ thống pin có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trong thử nghiệm, CATL chủ động kích hoạt hiện tượng thoát nhiệt (thermal runaway) trên hai cell liền kề tại nhiều vị trí khác nhau trong bộ pin, bao gồm cả khu vực trung tâm và các góc của cụm pin. Đây là tình trạng nhiệt độ tăng mất kiểm soát, có thể gây cháy và khiến nhiệt lan truyền sang những cell xung quanh.

Kết quả cho thấy hiện tượng thoát nhiệt không tạo ra phản ứng dây chuyền. Nhiệt và lửa không lan sang các cell lân cận, đồng nghĩa bộ pin không xảy ra hiện tượng lan truyền nhiệt (thermal propagation).

Ảnh: CarNewsChina

Đáng chú ý, quá trình sản xuất cell, lắp ráp bộ pin và thử nghiệm đều có sự chứng kiến của các đại diện được Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) chỉ định. Theo CATL, dữ liệu thu được có thể được sử dụng trực tiếp cho các bước tiếp theo trong quá trình chứng nhận đủ điều kiện bay đối với eVTOL.

Với mật độ năng lượng 350 Wh/kg, cell mới của CATL thuộc nhóm có thông số cao trong lĩnh vực hàng không điện. Theo công ty, phần lớn eVTOL hiện nay sử dụng cell có mật độ năng lượng khoảng 280-320 Wh/kg.

Mật độ năng lượng cao hơn cho phép hệ thống pin lưu trữ nhiều năng lượng hơn trong cùng một khối lượng, qua đó tạo thêm dư địa để tăng tầm hoạt động hoặc tải trọng của máy bay. Tuy nhiên, CATL chưa công bố mật độ năng lượng của toàn bộ bộ pin. Thông số này thường thấp hơn đáng kể so với cell do phải tính cả hệ thống quản lý pin, kết cấu và các linh kiện liên quan.

CATL cho biết cell hình lăng trụ 350 Wh/kg đã sẵn sàng cho sản xuất hàng loạt. Sản phẩm dự kiến được trang bị đầu tiên trên các mẫu eVTOL có người lái của Autoflight, nhà sản xuất máy bay điện có trụ sở tại Thượng Hải.

Một trong những mẫu đáng chú ý của Autoflight là V2000EM Prosperity. Máy bay có sải cánh 15 m, cabin 6 chỗ và trọng lượng cất cánh tối đa 2.400 kg. Tầm hoạt động được công bố ở mức khoảng 200 km, trong khi độ cao khai thác tối đa đạt 3.000 m.

Theo China EV DataTracker, CATL tiếp tục là nhà sản xuất pin lớn nhất Trung Quốc. Trong tháng 6/2026, công ty đạt sản lượng pin lắp đặt 32,59 GWh, chiếm 43,2% thị phần tại thị trường nội địa. CATL hiện cũng cung cấp pin cho nhiều hãng xe Trung Quốc và quốc tế.