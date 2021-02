Đột ngột đau bụng, nôn: Dấu hiệu căn bệnh nguy hiểm đáng sợ ngày Tết

Gia tăng bệnh viêm tuỵ cấp

Theo Thạc sĩ - Bác sĩ Võ Ngọc Quốc Minh, Khoa Nội Tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM sau một kỳ nghỉ Tết dài số ca bệnh nhập viện do viêm tuỵ cấp ngày càng tăng.

Tại khoa Nội Tiêu hoá, các ca bệnh liên quan tới rượu bia chiếm 50 % số ca nhập viện trong đó có 1/3 số ca viêm tuỵ cấp trong đó có viêm tuỵ cấp hoại tử.

Ví dụ như trường hợp bệnh nhân V.N.T.Q. 29 tuổi, trú tại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết bệnh nhân được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng, nôi ói, khó thở. Bệnh nhân trước đó đã có tiền căn viêm tuỵ cấp. Bệnh nhân đã được điều trị tích cực do viêm tuỵ cấp hoại tử. Bệnh nhân có nguy cơ suy đa tạng.

Trường hợp của anh N.V.T 43 tuổi, Thái Bình bị đau bụng dữ dội sau nhiều ngày nhưng anh T. nghĩ đau bụng thông thường nên mua thuốc về uống. Sau 3 ngày đau bụng nhưng bệnh nhân cố gắng chịu đựng ở nhà. Đến khi không chịu được nữa mới vào viện cấp cứu thì đã quá muộn.

Bệnh nhân bị viêm tuỵ cấp hoại tử. Bệnh viện tỉnh chuyển lên trung ương vẫn không thể giữ được cơ hội sống cho bệnh nhân. Người nhà cho biết từ trước Tết anh T. đã liên tiếp liên hoan tất niên, mừng tân niên và đủ lý do ăn uống nhậu nhẹt.

Hình ảnh viêm tuỵ cấp.

Bác sĩ Minh cho biết đa số các trường hợp nhập viện ngày Tết là do viêm tuỵ cấp, nếu bệnh nhân không nhập viện và điều trị kịp thời có thể tử vong. BS Minh cho rằng viêm tuỵ cấp không thể tự điều trị ở nhà.

Trường hợp của anh L.H.C. (38 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, TP.HCM) may mắn được cứu sống. Theo người nhà anh C. sau khi đi chúc Tết uống bia nhiều về nhà anh C. bị đau bụng kéo dài nhiều giờ với mức độ ngày càng dữ dội.

Mẹ anh C. thấy con nằm co quắp ôm bụng, người lạnh toát, đổ mồ hôi, nghĩ có thể do ngộ độc thực phẩm nên mua thuốc và sử dụng các biện pháp dân gian chữa.

Đến sáng hôm sau, gia đình đưa anh C. cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115. Sau khi lấy máu xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh... các bác sĩ thông báo anh C. bị viêm tụy cấp, nguy kịch.

TS Vũ Trường Khanh – trưởng khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết trong dịp Tết hai căn bệnh nguy hiểm liên quan tới đường tiêu hoá do rượu bia mang đến đó là viêm tuỵ cấp và chảy máu tiêu hoá. BS Khanh cho biết đa số bệnh nhân vào viện đều trải quá quá trình ăn uống linh đình vào dịp Tết.

Hai dấu hiệu chính

Theo bác sĩ Minh, tuỵ là một cơ quan trong ổ bụng, có chức năng tiết ra dịch tụy hay còn gọi là dịch tiêu hóa giúp cho việc tiêu hóa thức ăn. Chức năng thứ hai là tiết ra một số hormone, quan trọng nhất trong đó là tiết ra insulin, nếu không có đủ insulin sẽ gây ra bệnh tiểu đường.

BS Minh nhấn mạnh các dấu hiệu của viêm tuỵ cấp mọi người cần nhớ để có thể đưa người bệnh đi cấp cứu kịp thời đó là:

Bia, rượu thủ phạm gây viêm tuỵ cấp.

Bệnh nhân đột ngột đau bụng dữ dội kèm theo nôn ói, ăn uống không được. Một số trường hợp đau nhẹ hơn dễ chẩn đoán nhầm là bị viêm dạ dày.

Bệnh viêm tụy cấp thường gặp ở những người uống rượu thường xuyên. Có hai nguyên nhân thường gặp nhất gây ra viêm tụy là rượu bia và sỏi mật.

Viêm tụy cấp nguy hiểm đặc biệt thể viêm tụy hoại tử xuất huyết, suy đa tạng, sốc do nhiễm trùng... cần thay huyết tương, lọc máu, ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể) nhưng hiệu quả điều trị thấp, với tỉ lệ tử vong trên 50%.

BS Minh nhấn mạnh những ngày Tết có dấu hiệu đau bụng thì người bệnh và gia đình không được chủ quan vì nếu chậm trễ có thể trả giá bằng cả mạng sống.

Cách phòng tránh bệnh cần sử dụng rượu bia ở mức độ chừng mực, nếu người bệnh đã bị viêm tụy cấp do rượu bia thì nên tránh không tiếp tục uống vì sẽ có khả năng tái phát, lần sau sẽ nặng hơn những lần trước.

Dịp Tết, để tránh viêm tụy cấp, các bác sĩ khuyến cáo người dân vui chơi tết nhưng sử dụng rượu bia trong kiểm soát, không quá mức; duy trì tập thể dục thể thao.

Về dinh dưỡng cần tăng cường vitamin, khoáng chất, hạn chế chất béo, đặc biệt ở những bệnh nhân rối loạn chuyển hóa mỡ, triglycerid trong máu cao...