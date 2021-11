Đột kích quán karaoke, phát hiện 19 nam thanh nữ tú đang phê ma tuý

Ngày 30/11, Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) đang điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy đối với 19 đối tượng có độ tuổi từ 17 đến 34 tuổi.



Trước đó, vào đêm 29/11, đoàn liên ngành tổ công tác trên địa bàn thực hiện kế hoạch kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Đội Cảnh sát Kinh tế - ma túy Công an huyện Phú Giáo phối hợp với Công an xã Vĩnh Hoà đã bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke Hoàng Yến (ấp Vĩnh Tiến).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 19 người gồm cả nam, nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại đây, lực lượng công an thu giữ 1 bịch nylon chứa tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá), 19 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Phú Giáo điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.