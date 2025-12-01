Đột kích quán karaoke Monaza ở Trần Duy Hưng, Hà Nội: Bất thường các dịch vụ "đĩa cherry, hoa quả và tôm hùm"

Ngày 31/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng liên quan đến hàng loạt sai phạm tại quán Karaoke Monaza.

Khoảng 1h ngày 18/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra cơ sở Karaoke Monaza có địa chỉ tại 194 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa do Hồ Anh Tuấn (tức Tuấn "Gốm"; SN: 1977; thường trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) làm chủ.

Quán Karaoke Monaza bị lực lượng chức năng kiểm tra lúc rạng sáng. Ảnh cắt từ clip VTV

Hồ Anh Tuấn (tức Tuấn "Gốm"; SN: 1977; thường trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội). Ảnh cắt từ clip VTV

Tại thời điểm kiểm tra, có 11 phòng hát đang hoạt động, 04 phòng có sử dụng bóng cười. Test nhanh ma túy có 01 nữ nhân viên và 04 khách dương tính với chất ma túy. Cơ quan Công an thu giữ 83 bình "khí cười" (N2O) đồng thời đưa 169 người liên quan (gồm 140 nhân viên, 29 khách) về trụ sở để xác minh làm rõ.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 20/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng để điều tra về các hành vi Buôn bán hàng cấm, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và đánh bạc. Trong đó có Hồ Anh Tuấn, chủ quán; Mai Thị Phương, điều hành quán; Nguyễn Thị Thành, điều hành quán; Nguyễn Đình Huy, quản lý quán cùng nhiều đối tượng khác là nhân viên của quán.

Trong hóa đơn thanh toán các loại dịch vụ bóng cười, múa lửa được ngụy trang dưới những cái tên như Tôm hùm bông 33, cherry... Ảnh cắt từ clip VTV

Theo thông tin từ phóng sự được phát sóng trên VTV1, tại cơ quan điều tra, Hồ Anh Tuấn, chủ quán karaoke 194 Trần Duy Hưng khai nhận, "Phục vụ hát hò, bóng cười, múa lửa theo yêu cầu của khách. Mỗi dịch vụ có giá khác nhau. Bóng cười có giá riêng, bóng cười thì có giá do nhân viên quản lý ở dưới, giá khoảng 3 triệu - 3,5 triệu đồng/bình, múa lửa khoảng 2,5 triệu đồng/ca. Để che giấu hành vi sai trái khi dùng bóng cười, múa lửa,... thì tôi dùng những câu từ như tôm, cherry hoa quả,... chứ không nói rõ để ẩn đi những câu từ sai trái, lộ liễu".

Được biết, Tuấn là chủ quán nắm trong tay hàng trăm nhân viên, phân công nhiệm vụ cho từng nhóm từ chăm sóc khách hàng, điều đào, cung cấp bóng cười... Trợ giúp thu chi cho Tuấn là Mai Thị Phương, điều hành quán - cũng là người phụ trách nhập khí cười.

Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận, "Khi khách có nhu cầu sử dụng bóng cười, tôi có gọi dao động từ 10-15 hoặc 20 bình để ở quán và di chuyển lên phòng cho khách sử dụng dần".

Nam nhân viên làm việc tại quán khai nhận mỗi ca làm việc thu nhập từ vào trăm đến vài triệu đồng tùy vào tiền bo của khách. Ảnh cắt từ clip VTV

Theo ghi nhận trong phóng sự trên VTV1 cho thấy, các bình khí cười được các đối tượng cất giấu bên trong căn phòng đặt tủ PCCC.

Mỗi tháng doanh thu của quán lên tới hàng tỷ đồng, trong đó dịch vụ múa lửa đem lại lợi nhuận cao. Qua khai thác, một số đào nam và đào nữ có sử dụng chất ma túy.

Một nam nhân viên làm việc tại quán karaoke 194 Trần Duy Hưng cho biết, "Hát hò, nhảy nhót, đôi lúc có cởi trần. Mỗi ca làm việc của em sẽ dao động từ vài trăm nghìn cho đến vài triệu, tùy vào số lượng tiền bo của khách. Tiền bo của khách em sẽ trích cho quán và quản lý khoảng 20%".

Các nhân viên làm việc tại quán karaoke được đưa về lấy lời khai

Trong khi đó một nữ nhân viên làm việc tại quán karaoke này cho hay, "Múa lửa là thoát y rồi nhùn nhảy cho khách xem. Mỗi ca múa lửa chúng tôi nhận được 2,5 triệu đồng từ khách và cầm về tay 1,5 triệu đồng".

Được biết quán karaoke đã hoạt động từ 2009 và có dấu hiệu trốn thuế hàng tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.