Rạng sáng một ngày cuối tháng 7 năm 2024, cảnh sát Singapore tiến hành bao vây một khu đồi hoang thuộc tuyến đường Rail Corridor, nơi từ lâu ít người lui tới. Khi lực lượng chức năng lặng lẽ tiến vào, trước mắt họ hiện ra cảnh tượng bất thường: giữa lớp cỏ dại rậm rạp là nhiều túi xách hiệu Hermès, đồng hồ xa xỉ và tiền mặt thuộc nhiều mệnh giá được giấu kỹ trong ống nhựa, phủ lá cây lên trên. Để phá vụ án, cảnh sát phải dựng bẫy nghiệp vụ, theo dõi từ xa và chờ kẻ tình nghi xuất hiện.

Và đúng như dự đoán, người xuất hiện không phải một tên trộm chuyên nghiệp mà là một shipper họ Ngô (Trung Quốc) tự nhận chỉ đang “lấy đồ hộ bạn”.

Lời mời hấp dẫn và khởi đầu của sai lầm

Tiểu Ngô (tên đã được thay đổi), làm nghề giao đồ ăn ở Thâm Quyến. Cuộc sống của anh vốn giản dị, thu nhập khoảng 200 NDT mỗi ngày, đủ trang trải cho bản thân. Nhưng cuộc gọi bất ngờ vào rạng sáng 27/7 đã khiến cuộc đời anh rẽ sang hướng khác.

Người gọi là lão Trương, bạn quen suốt 12 năm. Giọng ông ta đầy khẩn thiết nhưng xen lẫn dụ dỗ: “Chỉ cần cậu bay sang Singapore, lấy giúp tôi một túi xách và đồng hồ, tiền công 30.000 NDT. Vé máy bay tôi lo hết.”

Số tiền công gấp hàng chục lần thu nhập bình thường khiến Tiểu Ngô chần chừ rồi đồng ý. Anh tự nhủ, có lẽ đây chỉ là việc nhỏ.

Khoảng trưa cùng ngày, Tiểu Ngô đáp xuống sân bay Changi, mang theo điện thoại luôn mở kết nối video để nhận chỉ dẫn. Từ xa, lão Trương hướng dẫn anh đi taxi tới Chinatown, mua một chiếc balo, rồi tiếp tục di chuyển bằng tàu điện ngầm đến ga Buona Vista.

Tại đó, anh đi bộ dọc đường dành cho xe đạp, leo lên một sườn dốc đầy cỏ, đúng như lời chỉ dẫn. Dưới gốc một cây lớn, trong đường ống nhựa được phủ lá khô, anh phát hiện chiếc túi xách Hermès màu cam. Khi mở ra, Tiểu Ngô chết lặng: bên trong là ba chiếc đồng hồ đắt tiền, nhiều trang sức bằng vàng, cùng lượng lớn tiền mặt gồm SGD, USD và NDT – tổng trị giá khoảng 250 nghìn SGD.

Sau khi chụp ảnh gửi cho lão Trương xác nhận, Tiểu Ngô được chỉ dẫn đến một khách sạn ở khu khác để nghỉ qua đêm. Anh gửi mã QR ngân hàng để chờ đối phương chuyển một phần tiền công. Nhưng chưa đầy một giờ sau, cảnh sát địa phương đã ập đến.

Màn “giăng lưới” của cảnh sát giúp phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia

Hóa ra, toàn bộ việc làm của Tiểu Ngô kể từ khi tới ngọn đồi đã bị cảnh sát Singapore âm thầm theo dõi và lên kế hoạch triển khai suốt nhiều tuần. Trước đó, từ tháng 6, họ đã nhận được tin báo về một loạt vụ trộm tại khu Bukit Timah – nơi sinh sống của giới nhà giàu.

Tang vật bao gồm hàng chục túi xách hàng hiệu, trang sức (vàng nhẫn và nhiều loại khác), cùng lượng lớn tiền mặt. Một phần trong số đó được nhóm tội phạm giấu rải rác tại các khu vực hoang vắng để chờ “người vận chuyển” đến lấy.

Ảnh minh họa

Cảnh sát đã lần ra dấu vết, song không vội thu hồi tang vật. Họ dựng kế hoạch “thả mồi bắt cá lớn”, giấu camera bí mật quanh khu vực và kiên nhẫn chờ đợi kẻ đồng phạm xuất hiện.

Hôm đó, dưới sự điều khiển của lão Trương, Tiểu Ngô quay lại khu đồi ở Bukit Timah để lấy thêm túi tài sản thì một đội đặc nhiệm mặc thường phục lập tức ập tới khống chế. Toàn bộ tang vật được thu hồi ngay trong đêm.

Sau khi bị bắt, Tiểu Ngô khai rằng anh không hề biết mình đang tham gia vào đường dây tội phạm. Anh chỉ nghĩ đơn giản là “nhận đồ hộ bạn lấy tiền công”. Tuy nhiên, phía công tố cho rằng Tiểu Ngô hẳn phải nghi ngờ đây là hành vi liên quan tới phạm tội từ đầu, nhất là sau khi nhìn thấy khối tài sản khổng lồ trong túi Hermès, nhưng vẫn cố tình tiếp tục hành vi.

Dù vậy, tòa cho rằng Tiểu Ngô đã có lựa chọn sai lầm. Việc anh tự ý di chuyển sang Singapore, làm theo hướng dẫn từ người khác qua điện thoại, cho thấy ý thức chấp nhận rủi ro phạm pháp. Cuối cùng, Tiểu Ngô bị tuyên 7 tháng tù giam.

Theo kết quả điều tra, vụ việc của Tiểu Ngô chỉ là một mắt xích nhỏ trong đường dây trộm xuyên biên giới hoạt động từ tháng 6 đến tháng 8/2024. Nhóm này gồm hàng chục người mang quốc tịch khác nhau, thực hiện hơn 10 vụ đột nhập vào các biệt thự ở Singapore, lấy đi tổng tài sản tương đương khoảng 3,85 triệu SGD (tương đương gần 80 tỷ đồng).

Sau khi lấy được tài sản, nhóm cầm đầu phân chia chiến lợi phẩm, giấu một phần trong các khu vực hoang vắng rồi thuê “người ngoài” sang nhận giúp. Nhiều người trong số đó không biết mình đang tham gia tội phạm, nhưng vẫn bị coi là đồng phạm gián tiếp.

Đến nay, cảnh sát đã thu hồi hơn 1,36 triệu SGD trong số tài sản bị đánh cắp, bắt giữ ba nghi phạm chính và phát lệnh truy nã 14 người khác đã rời Singapore.