Dortmund mất ngôi sao Sancho trước đại chiến Bayern Munich

Dortmund xác nhận rằng họ sẽ không có sự phục vụ của Jadon Sancho, Raphael Guerreiro và Giovanni Reyna cho trận đấu với Bayern Munich. Trước đó trong trận đấu với Monchengladbach, Raphael Guerreiro bị đau bắp chân và phải rời sân, trong khi Sancho được thay ra sau khi ghi bàn thắng quyết định giữa hiệp hai cũng trong trận đấu đó. Tiền vệ người Anh được xác định đã gặp chấn thương đùi.

HLV Edin Terzic từng hi vọng rằng các cầu thủ kể trên sẽ kịp bình phục. "Sancho và Guerreiro cần phải kiểm tra thêm. Tôi vẫn chưa từ bỏ hi vọng rằng cả hai sẽ kịp cùng đội bay đến Munich", ông nói. Tuy nhiên, Dortmund đã sớm thông báo rằng hai cầu thủ này chắc chắn vắng mặt. Đội bóng cũng không cung cấp lý do vì sao cầu thủ trẻ Reyna cũng phải ở nhà.

Thiếu Sancho là mất mát không hề nhỏ với Dortmund. Ngôi sao người Anh đang là nguồn cảm hứng sáng tạo trên hàng công, có 6 pha lập công trong 8 trận gần đây cùng 3 đường kiến tạo. Sancho chơi ăn ý với tiền đạo Haaland và cũng là người giúp cầu thủ người Hà Lan bùng nổ trong giai đoạn vừa qua.

Thorgan Hazard có thể được HLV Edin Terzic lựa chọn để thay thế Jadon Sancho, trong khi Schulz một lần nữa có thể thay vị trí của Guerreiro.

Dortmund hiện đang đứng thứ 5 ở Bundesliga, kém đội dẫn đầu Bayern 13 điểm trước trận đấu với chính đội bóng này. Sau trận đấu với Bayern, Dortmund sẽ thi đấu trận lượt về vòng 16 đội Champions League gặp Sevilla.