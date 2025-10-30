Đồng Tháp: Nữ cán bộ phường khai lý do rạch mặt người phụ nữ nhậu với chồng

Ngày 30-10, tin từ UBND phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp cho biết bà L.H.A, công chức Văn phòng UBND và HĐND phường này, hiện đang tạm nghỉ, không vào cơ quan.

Các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ gây thương tích liên quan đến bà A. mà Báo Người Lao Động đã thông tin.

Người phụ nữ bị rạch mặt đang được điều trị tại bệnh viện

Theo đó, bà A. đã có bản tường trình cho rằng khoảng 20 giờ ngày 25-10, trong lúc bà đang nhậu tại nhà bạn ở phường Trung An thì điện thoại gọi cho chồng là ông B.K.G. Qua điện thoại, ông G. công khai cho biết đang nhậu ở nhà của bạn gái là N.T.H.T (ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp) và thách thức vợ sẽ không dám đến.

Tức giận trước thái độ của chồng, bà A. gọi taxi đến rước 2 người bạn cùng đến nhà bà T. để nói chuyện.

Khi đến nơi, bà A. thì nhìn thấy T. và G. đang ngồi nhậu cùng 3 người khác. Trong lúc nhậu, T. và G. còn có cử chỉ thân mật, ánh mắt nhìn nhau tình tứ nên bà A. đã rút dao rọc giấy để trong giỏ rạch nhiều nhát vào mặt của bà T.

Sau đó, bà A. và chồng tiếp tục giằng co cho đến khi bị ông G. đè xuống để cho T. thoát thân. Tiếp đó, cha ruột của T. đến giúp G. khống chế và lấy dao từ tay A. rồi điện thoại trình báo Công an xã Long Hưng đến xử lý.

Quá trình lấy lời khai, A. đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Vụ việc xảy ra, Viện Kiểm sát và Công an tỉnh Đồng Tháp đã vào cuộc điều tra.

Bà A. được đưa đi xét nghiệm máu tại Trung tâm Y tế Châu Thành để đo nồng độ cồn. Phía gia đình bà A. cũng đã đến bệnh viện để gặp phía gia đình bị hại và xin lỗi vì đã xảy ra vụ gây thương tích trên.

Trong bản tường trình, bà A. cho biết từ lúc xảy ra vụ việc cho đến nay bản thân cảm thấy rất hối hận vì giây phút thiếu suy nghĩ mà hành động bộc phát, gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến gia đình, con cái, công việc, cơ quan... Bản thân bà A. đang cố gắng liên hệ với phía gia đình bị hại để khắc phục hết mức có thể hậu quả mà mình gây ra.