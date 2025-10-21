HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Động thái đáng chú ý trước khi bà Sanae Takaichi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản

Minh Hạnh |

Bà Sanae Takaichi - người gần như chắc chắn trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản - có kế hoạch bổ nhiệm bà Satsuki Katayama làm nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên, cho thấy sự đổi mới mạnh mẽ ở một quốc gia mà các vị trí lãnh đạo thường do nam giới nắm giữ.

Động thái đáng chú ý trước khi bà Sanae Takaichi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản- Ảnh 1.

Bà Sanae Takaichi. (Ảnh: Reuters)

Bà Takaichi, một người theo đường lối bảo thủ cứng rắn và ủng hộ cựu Thủ tướng Shinzo Abe, gần như chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu của quốc hội vào ngày 21/10, sau khi đảng Dân chủ Tự do của bà đồng ý một thỏa thuận liên minh với đảng Đổi mới Nhật Bản cánh hữu, được gọi là Ishin.

Chiến thắng của bà Takaichi sẽ đưa bà trở thành nữ thủ tướng đầu tiên ở một quốc gia mà các cấp bậc cao nhất trong giới chính trị và kinh doanh vẫn chủ yếu do nam giới nắm giữ.

Bà Takaichi có kế hoạch bổ nhiệm bà Satsuki Katayama, một cựu quan chức Bộ Tài chính làm lãnh đạo bộ này, đài truyền hình FNN đưa tin. Đây là lần đầu tiên Bộ Tài chính Nhật Bản có nữ lãnh đạo.

Động thái đáng chú ý trước khi bà Sanae Takaichi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản- Ảnh 2.

Bà Satsuki Katayama. (Ảnh: Reuters)

Bà Katayama là chủ tịch ủy ban nghiên cứu về hệ thống tài chính và ngân hàng của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền. Bà có nền tảng vững chắc trong lĩnh vực kinh tế và tài chính, từng giữ chức Bộ trưởng phụ trách Tái thiết Kinh tế Địa phương dưới thời ông Abe.

Các nghị sĩ Nhật Bản sẽ bỏ phiếu bầu thủ tướng mới tại quốc hội vào chiều nay. Với tổng cộng 231 ghế tại Hạ viện, liên minh của bà Takaichi thiếu hai phiếu để đạt đa số. Nhưng con số đó gần như chắc chắn đủ để bà Takaichi giành chiến thắng.

Thị trường chứng khoán đã được khích lệ bởi triển vọng từ sự lãnh đạo của bà Takaichi, người được cho là có khả năng chi tiêu nhiều hơn để cố gắng khởi động nền kinh tế. Chỉ số Nikkei trung bình đã đạt mức cao kỷ lục mới vào sáng nay.

