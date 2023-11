Động thái bất ngờ của mẹ vợ Đoàn Văn Hậu, ekip chụp ảnh tiết lộ "Không có nhiều cặp đôi được như vậy"

Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đã tổ chức lễ ăn hỏi và kết hôn tại Thái Bình ngày 11/11. Cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới ở Hà Nội vào ngày 26/11 sắp tới.

Đây là tiệc cưới dành cho người thân, bạn bè của chàng cầu thủ và Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 cùng các khách mời phần lớn đến từ phía gia đình nhà gái. Bởi vậy, phong cách mời cưới của cặp đôi cho tiệc ở Hà Nội cũng có phần khác biệt với đám cưới tại quê nhà chú rể ở Thái Bình hôm 11/11 vừa qua.

Điều này thể hiện rõ trong chia sẻ mới đây của mẹ cô dâu. Trên trang cá nhân, bà Mai Đoàn - mẹ của Doãn Hải My - đã đăng tải video mời cưới được thiết kế tỉ mỉ, ấn tượng với điểm nhấn là trái bóng tròn lăn qua các trang thư mời. Trái bóng tròn là vật gắn bó và làm nên thành công của chú rể Đoàn Văn Hậu. Ngoài ra, bà Mai Đoàn còn chia sẻ bức ảnh cưới đơn sắc của con gái và con rể thể hiện sự ủng hộ với cặp đôi. Và dù không phải người nổi tiếng, mẹ Doãn Hải My vẫn khóa bình luận trang cá nhân của mình để giữ quyền riêng tư khi trở thành mẹ vợ của tuyển thủ nổi tiếng.

Thiệp cưới đơn giản của cặp đôi Văn Hậu - Hải My

Bên cạnh đó, cặp trai tài gái sắc cũng thực hiện bộ ảnh cưới đơn giản nhưng không kém phần sang trọng tại studio. Vẫn gắn liền với hình ảnh trái bóng, như bó một hoa cưới đặc biệt của Đoàn Văn Hậu.

Hoa cưới đặc biệt của Đoàn Văn Hậu

Anh Linh Lê Chí – người trực tiếp thực hiện loạt ảnh trong đám cưới của Đoàn Văn hậu cho biết: “Mình chụp cho Hậu – My 2 bộ, 1 áo dài với 2 layout. Bộ ở studio thì mình chụp 3 layout với 6 set đồ. Mình cũng chụp cho rất nhiều cặp đôi thấy có người thì tình cảm, kiểu chăm sóc quan tâm nhau còn có người thì hờ hững thậm chí cãi cọ nhau. Riêng với Văn Hậu, không nói quá chứ chỉ có thể nhận xét đúng 1 câu: trời sinh 1 cặp. Hai bạn rất tình cảm, họ trao cho nhau những cử chỉ đầy yêu thương không chỉ trên ảnh. Tất cả khoảnh khắc từ hậu trường, lúc nghỉ giải lao hay vào chụp họ đều chăm sóc nhau khiến người ta rất ngưỡng mộ. Cá nhân mình làm nghề nhiều năm thực sự thấy không có nhiều cặp như vậy”.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã hẹn hò được hơn 3 năm. Cặp đôi được đánh giá là xứng lứa vừa đôi và có tướng phu thê. Tháng 9/2023, Văn Hậu cầu hôn Hải My. Một tháng sau đó, cặp đôi đi đăng kí kết hôn và tổ chức đám cưới vào tháng 11 cùng năm. Những diễn biến nhanh chóng này khiến dân tình đồn đoán cả hai đã có tin vui. Mới đây, "team qua đường" còn bắt gặp Văn Hậu cùng mẹ đưa Hải My đi khám thai, phần nào chứng minh tin đồn.