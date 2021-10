Đồng minh cay đắng khi mua vũ khí rởm từ Trung Quốc: Anh em tốt cũng không tha!

Pakistan đang học được một bài học đau đớn khi bắt đầu suy ngẫm về đồng minh quân sự thân thiết – Trung Quốc.



Tờ Economic Times mới đây cho biết, mối quan hệ đối tác quốc phòng giữa Trung Quốc và Pakistan đã trở nên căng thẳng do những khí tài quân sự kém chất lượng mà các nhà sản xuất quốc phòng Trung Quốc xuất khẩu sang Islamabad.

PAKISTRAN CHẬT VẬT

VỚI MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI TRUNG QUỐC

Tháng 1 năm nay, lực lượng Không quân Pakistan (PAF) đã đưa 3 máy bay không người lái (UAV) vũ trang vào phi đội của mình để thể hiện tinh thần hợp tác mạnh mẽ. Tổng công ty xuất nhập khẩu công nghệ hàng không quốc gia Trung Quốc (CATIC) là phía cung cấp các UAV này cho PAF.

Theo tạp chí Janes, tháng 1 năm nay, Pakistan đã tiếp nhận 5 UAV CH-4 từ Trung Quốc.

Tất nhiên, 3 UAV Trung Quốc không thể đủ cho một lực lượng không quân quy mô lớn như PAF, nhưng Pakistan cho thấy họ không sẵn sàng mở rộng hợp đồng quốc phòng với CATIC. Nguyên nhân là do các UAV mà công ty này cung cấp cho PAF không thể hoạt động.

"Các hệ thống máy bay không người lái Wing Loong II do Trung Quốc sản xuất đã bị ngừng hoạt động sau những trục trặc khiến chúng bị tê liệt chỉ trong vài ngày, kể từ khi đưa vào hoạt động" – Phóng viên Nisar Ahmed của kênh Al-Mayadeen cho hay.

Không chỉ những chiếc UAV được chuyển giao có chất lượng kém mà công tác sửa chữa, bảo trì do CATIC cung cấp cũng có vấn đề.

CÔNG TY TRUNG QUỐC ‘BỎ RƠI’

CÁC UAV GẶP LỖI CỦA PAKISTAN

CATIC vẫn chưa hồi đáp những lời kêu gọi tuyệt vọng của PAF về việc sửa chữa các UAV đang bị đình chỉ bay. Công ty này đã cung cấp một số phụ tùng nhưng không thích hợp để sử dụng. Họ cũng đã cử tới một số kỹ sư nhưng lại không có đủ năng lực để khắc phục sự cố. Các UAV do Trung Quốc cung cấp vẫn đang phải ‘nằm đất’, PAF đang yêu cầu CATIC gửi một nhóm chuyên gia giỏi tới nước này.

Báo cáo của ET tiết lộ, vấn đề nghiêm trọng nhất mà các UAV của Trung Quốc gặp phải là tình trạng rò rỉ ni-tơ từ các camera điện quang/hồng ngoại (EO/IR), khiến các hệ thống EO/IR trở nên vô dụng.

Dịch vụ sửa chữa do CATIC cung cấp cũng kém chất lượng (Ảnh minh họa. Nguồn: Chinese Military Drone)

PAF muốn thay thế khẩn cấp các vỏ EO/IR nhưng phía nhà sản xuất Trung Quốc lại hờ hững trong việc phản hồi các cuộc gọi trợ giúp.

Bên cạnh đó, còn một số lỗi liên quan tới bơm nhiên liệu, thiết bị tiếp nhiên liệu, radar khẩu độ tổng hợp.

PAF đã cố gắng liên hệ với nhà sản xuất để thay thế thiết bị bị lỗi. Tuy nhiên, thái độ của CATIC khiến các quan chức Pakistan rất thất vọng.

Trang tin TFI nhận định, thực tế là mối quan hệ Trung Quốc-Pakistan dựa trên chủ nghĩa cơ hội chứ không phải hợp tác. Cả Trung Quốc và Pakistan đều thiếu những đồng minh đáng tin cậy. Ví dụ, Trung Quốc không có nhiều khách hàng để cung cấp khí tài quân sự giá rẻ. Trong khi đó, Pakistan là một trong số ít quốc gia tìm cách mua các sản phẩm quốc phòng do Trung Quốc sản xuất. Nước này cũng không có nhiều lựa chọn để mua vũ khí.

Ngoài ra, Pakistan đang sa lầy vào một cuộc khủng hoảng nợ lớn do các khoản cho vay khổng lồ từ Trung Quốc. Vì thế, khi Bắc Kinh đề nghị cung cấp cho Quân đội Pakistan các loại máy bay không người lái, máy bay chiến đấu, trực thăng và tên lửa thì Islamabad buộc phải mua chúng.

TẠI SAO PAKISTAN

MUA VŨ KHÍ KÉM CHẤT LƯỢNG CỦA TRUNG QUỐC?

Theo TFI, mối quan hệ đối tác giữa Trung Quốc và Pakistan giống như mối quan hệ giữa người giám hộ và người được giám hộ. Bất cứ điều gì Trung Quốc nói, Pakistan phải làm theo.

Bắc Kinh đang cung cấp cho Pakistan những thứ "không có người mua". Máy bay chiến đấu JF-17 là một ví dụ điển hình. PAF đã thiệt hại hai chiếc JF-17 ở biên giới Pakistan-Afghanistan, làm dấy lên lo ngại về mức độ tin cậy của chúng trong thời kỳ chiến tranh. Các phi công Pakistan gọi những máy bay này là "bẫy tử thần" và tỏ ra miễn cưỡng khi vận hành chúng.

Máy bay chiến đấu JF-17. Ảnh: aviacionline.com

Tuy nhiên, Pakistan không biết trông cậy vào nơi nào khác, do ảnh hưởng ngày càng tăng của Ấn Độ trong ngành công nghiệp quốc phòng thế giới. Pakistan có thể tìm đến Nga nhưng với quan hệ đối tác chiến lược giữa Moscow với New Delhi thì họ chỉ có thể nhận được "sự an ủi" đôi chút từ Nga.

Với sự trỗi dậy của Taliban ở Afghanistan, tình hình an ninh ở Pakistan đang chuyển sang mức độ tồi tệ hơn. Các cuộc tấn công khủng bố ở Pakistan đã chạm mức cao nhất trong 4 năm qua, khi các phần tử khủng bố TTP bắt đầu để mắt tới các tỉnh phía bắc của Pakistan.

Giờ đây, với khí tài giá rẻ chất lượng kém của Trung Quốc, Pakistan thậm chí đang đứng trước nguy cơ lớn hơn.