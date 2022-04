Đồng loạt kiểm tra quán bar phổ cổ, thu giữ nhiều "bóng cười"

Sau một thời gian dài tạm đóng cửa bởi dịch bệnh COVID-19, từ 0h ngày 8/4, hoạt động quán bar, vũ trường, karaoke, massage được mở cửa trở lại. Công an quận Hoàn Kiếm, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo Đội Cảnh sát Kinh tế cùng với Công an 18 phường phối hợp chặt chẽ với UBND các phường, lực lượng Quản lý thị trường tập trung kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.



Việc chủ động kiểm tra của Công an quận Hoàn Kiếm và lực lượng chức năng nhằm phòng ngừa ngăn chặn những nguy cơ tệ nạn xã hội như ma túy, “bóng cười”… xâm nhập vào các cơ sở kinh doanh trên, gây mất an ninh trật tự.

Theo chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm, trong năm 2021, đơn vị đã kiểm tra, xử phạt 21 lượt cơ sở vi phạm, thu giữ 48 bình khí N20 các loại. Từ ngày 16/12/2021 đến nay, Công an quận Hoàn Kiếm cùng Công an các phường lập biên bản xử phạt 8 trường hợp cơ sở vi phạm, thu giữ 10 bình khí N20.

Dưới đây là một số hình ảnh lực lượng chức năng "đột kích" quán bar phố cổ do PV CAND online ghi lại.

22h đêm 7/4, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Hoàn Kiếm, Công an thành phố Hà Nội cùng Đội Quản lý thị trường số 2 triển khai phương án kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn

Lực lượng liên nghành kiểm tra quán Ligh Lounge tại số 15 phố Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ



Lực lượng liên ngành kiểm tra kỹ giấy phép kinh doanh, những giấy tờ có liên quan đến phòng cháy chữa cháy, quy định đảm bảo an ninh trật tự của chủ cơ sở



Quan điểm của liên ngành đó là, tạo mọi điều kiện cho các chủ cơ sở hoạt động đúng quy định của pháp luật nhưng đồng thời cũng kiên quyết xử lý nghiêm nếu như cơ sở vi phạm những quy định về phòng, chống dịch, an ninh trật tự...



Hàng trăm thanh niên tụ tập trong quán Ligh Lounge giữa tiếng nhạc sàn đinh tai nhức óc



Đại diện cơ sở kinh doanh ký cam kết không vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh hàng nhập lạu, hàng cấm...Công an quận Hoàn Kiếm cũng cho biết, 100% đại diện các cơ sở kinh doanh đã ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự



UBND phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm cũng nghiêm khắc yêu cầu đại diện chủ cơ sở khắc phục ngay những vi phạm về phòng, chống dịch



Nhiều cơ sở đóng cửa không hoạt động khi đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra