Đóng hay mở cửa phòng khi đi ngủ? Thì ra bấy lâu rất nhiều người hiểu sai

Trong đời sống thường nhật, mỗi gia đình đều có những thói quen riêng khi đi ngủ. Có người quen đóng chặt cửa phòng để đảm bảo sự riêng tư và cảm giác an toàn. Trong khi, số khác lại thích để hé hoặc mở cửa để tạo sự thông thoáng.

Tưởng chừng đây chỉ là thói quen nhỏ nhặt, nhưng việc “nên mở hay đóng cửa phòng khi ngủ” thực tế liên quan mật thiết đến sức khỏe, giấc ngủ của mỗi người.

Đóng cửa phòng: An toàn nhưng đôi khi gây bí bách

Nhiều người lựa chọn đóng cửa phòng hoàn toàn khi ngủ với lý do chính là tránh các mối nguy hiểm như rò rỉ bình gas hay hoả hoạn từ bên ngoài.

Ngoài yếu tố trên, đóng cửa cũng giúp hạn chế tiếng ồn bên ngoài, tạo không gian yên tĩnh hơn để ngủ sâu giấc. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh nhiều người sống ở các khu dân cư ồn ào. Bên cạnh đó, việc đóng cửa còn mang lại cảm giác riêng tư, giúp người ngủ cảm thấy yên tâm hơn.

Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất của việc đóng kín cửa là nguy cơ gây bí bách. Nếu phòng không được thiết kế hệ thống thông gió hoặc điều hòa hợp lý, không khí trong phòng dễ trở nên ngột ngạt, thiếu oxy, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ.

Mở cửa phòng: Thông thoáng nhưng tiềm ẩn rủi ro

Ngược lại, mở cửa phòng khi ngủ giúp không khí được lưu thông. Khi đó, giấc ngủ của bạn có thể được cải thiện một cách đáng kể, giảm tình trạng đau đầu, khó thở do thiếu oxy.

Trẻ nhỏ hoặc người già vốn dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường cũng có thể ngủ ngon hơn khi phòng thoáng đãng. Ngoài ra, thói quen mở cửa còn giúp ích cho việc làm mát, nhất là vào ngày thời tiết dễ chịu.

Tuy nhiên, mở cửa cũng đi kèm với sự xuất hiện côn trùng, bụi bặm hay thậm chí khói bụi từ bên ngoài dễ dàng xâm nhập, gây hại cho hệ hô hấp, đặc biệt với người có bệnh nền.

Chú thích ảnh

Trên thực tế, cả hai lựa chọn đều có ưu và nhược điểm riêng. Song cách lý tưởng nhất là hãy đóng cửa chính, và mở cửa sổ trong phòng.

Trong trường hợp phòng ngủ không có cửa sổ, bạn nên tính toán đến việc sử dụng cửa chính có có khe thoáng hoặc thiết kế lỗ thông gió trên tường, để giúp không khí lưu chuyển mà vẫn đảm bảo phòng kín.

Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng quạt thông gió hoặc máy lọc không khí, vừa cải thiện chất lượng không khí, vừa hạn chế CO₂ tích tụ.

Ngoài ra, thói quen dọn dẹp, giữ phòng thoáng mát cũng góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giấc ngủ. Một căn phòng ngăn nắp, không quá nhiều đồ đạc bí bách sẽ giúp người ở cảm thấy dễ chịu, kể cả khi cửa đóng kín.