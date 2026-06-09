HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Động đất Philippines: Thương vong tăng, sóng thần tới Nhật Bản

Phạm Nghĩa
|

Động đất ở Philippines sáng 8-6 khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Một số tòa nhà đã sụp đổ và cơ sở hạ tầng trọng yếu bị hư hại do động đất ở TP General Santos. Thiệt hại do sóng thần được báo cáo ở ít nhất một làng ven biển.

Sóng nhỏ hơn xuất hiện ở Indonesia và Palau, xa hơn nữa là ở miền Nam Nhật Bản.

Động đất Philippines: Thương vong tăng, sóng thần tới Nhật Bản - Ảnh 1.

Một số tòa nhà đã sụp đổ hoặc bị hư hại do động đất ở Philippines hôm 8-6. Ảnh: AP

Trận động đất cũng gây ra một vụ sạt lở đất ở tỉnh Sarangani, miền Nam Philippines, khiến 13 người thiệt mạng. Bốn người khác ở Sarangani tử vong vì những lý do chưa rõ ràng, theo quan chức phụ trách giảm trừ thiên tai tỉnh Sarangani Rene Punzalan.

Giám đốc Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (PIVS) Teresito Bacolcol bình luận: “Đó là một trận động đất mạnh”, đồng thời cảnh báo người dân nên tìm hiểu kỹ trước khi quay trở lại các tòa nhà và nhà cửa bị hư hại vì chúng có thể sụp đổ do dư chấn.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã ra lệnh hủy bỏ các lớp học và chỉ đạo các cơ quan ứng phó thảm họa lập tức hành động. Ông tuyên bố “chúng tôi sẽ không bỏ rơi Mindanao”.

Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) cho biết mối đe dọa sóng thần phần lớn đã qua khoảng 5 giờ sau trận động đất. Các quan chức Philippines cũng dỡ bỏ cảnh báo sóng thần vào giữa buổi chiều 8-6.

Tại Nhật Bản, sóng thần được nhìn thấy tràn vào Okinawa và các khu vực khác sau trận động đất mạnh ở Philippines.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), một cơn sóng thần nhỏ được quan sát thấy trên đảo chính Okinawa vào khoảng 12 giờ 18 phút trưa 8-6 (giờ địa phương).

Một cơn sóng thần nhỏ khác xuất hiện tại đảo Chichijima thuộc quần đảo Ogasawara ở Thái Bình Dương, cách trung tâm Tokyo khoảng 1.000 km về phía Nam, lúc khoảng 13 giờ 46 phút chiều.

Camera ghi cảnh lạ lúc 2 giờ sáng: Nhóm người âm thầm xuất hiện, hành động sau đó khiến cả khu phố bất an
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

00:48
Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

00:41
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Xe tay ga mới tiết kiệm xăng: Đẹp như Vespa, giá ngang Honda Lead

Xe tay ga mới tiết kiệm xăng: Đẹp như Vespa, giá ngang Honda Lead

01:22
Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

01:21
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại