Động đất mạnh ở Philippines, cảnh báo sóng thần đe dọa nhiều nước

Xuân Mai |

Một trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam Philippines, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).

Theo USGS, trận động đất hôm 10-10 xảy ra ngoài khơi phía Đông đảo Mindanao, cách thủ phủ Davao của đảo khoảng 123 km, ở độ sâu 58,1 km. 

Hiện chưa có ghi nhận về thiệt hại.

Theo đài CNN, Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (Phivolcs) cho biết dự kiến sẽ có một trận sóng thần "hủy diệt với độ cao đe dọa tính mạng" và cảnh báo người dân ở các khu vực ven biển phía Đông và phía Nam Philippines sơ tán. 

Phivolcs ước tính cường độ trận động đất là 7,6 độ.

Khu vực bị ảnh hưởng trong trận động đất. Ảnh: EMSC

Khu vực bị ảnh hưởng trong trận động đất. Ảnh: EMSC

Hệ thống Cảnh báo Sóng thần Mỹ cũng cảnh báo sóng thần cao từ 1-3 m có thể xảy ra ở một số khu vực của Philippines, trong khi một số vùng bờ biển của Indonesia cũng như quốc đảo Palau có thể có sóng cao đến 1m.

Philippines nằm dọc Vành đai Lửa, một cung đường đứt gãy địa chấn dài 40.000 km quanh Thái Bình Dương, nơi có hơn 1/2 số núi lửa trên thế giới và thường xuyên xảy ra động đất mạnh.

