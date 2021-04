"Động bay lắc" ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1: Những tình tiết khó tin

Sau khi "động bay lắc" trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (Thường Tín, Hà Nội) bị triệt phá, hàng loạt tình tiết bên trong được đánh giá là "khó tin", "có một không hai".

Theo thuật lại của An ninh thế giới/báo Công an nhân dân, đối tượng Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, trú tại tổ 22, khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) được điều trị trong một căn phòng có diện tích khoảng 40m2. Theo đó, Quý đã ngăn thành 3 phòng, riêng căn có diện tích lớn nhất à 20m2 thì hắn "cải tạo" thành phòng "bay lắc" với đồng bọn và "gái dịch vụ".



Nguồn trên dẫn tài liệu từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội cho biết, ở 2 phòng nhỏ kia, Quý không hề thay đổi kết cấu mà vẫn giữ lại những vật dụng của bệnh viện như giường nằm, ga, tủ sắt... để che mắt những người "tò mò".

Ở phòng "bay lắc", gã "sắm sửa" đủ thứ vật dụng khủng như dàn loa lớn, ghế salon, tivi, tủ lạnh, hệ thống đèn. Hắn còn trang bị cả bộ ngà voi lớn đặt trên hệ thống âm thanh.

"Mỗi tuần, Quý đều rủ bạn bè chiến hữu và thuê gái dịch vụ vào tổ chức bay lắc tại đây. Rất ít người biết rằng nơi đây cũng là địa điểm tàng trữ, luân chuyển ma túy. Quý thiết kế trần nhà có một ngăn bí mật để cất giấu ma túy", An ninh thế giới/báo Công an nhân dân cho hay.

Căn phòng "bay lắc" của Quý và đồng bọn. Ảnh: Công an nhân dân

Giấy cách âm được lột ra sau khi vụ việc được phát hiện. Ảnh: Người lao động

Điều "khó tin" nữa là đối tượng Quý dù đang phải điều trị bắt buộc ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, nhưng hắn lại thoải mái ra khách sạn "bay lắc". Gã ra vào bệnh viện như "đi chợ", có cả chìa khóa riêng để tự do gặp đối tác nhiều lần. Việc mua bán ma túy được Quý tiến hành ngay ở bệnh viện.

Theo báo Công an nhân dân, thời điểm bị các trinh sát bắt giữ, đối tượng Quý cùng Đào Hoài Điệp (SN 1986) và một nhóm đang "bay lắc" tại khách sạn Riverside ở số 3, Vân Đồn, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Nguồn trên nói, ngoài việc lôi kéo các đối tượng ở bên ngoài thì Quý còn lôi kéo chính các bệnh nhân đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trả lời Tuổi trẻ trước đó, Thượng tá Nguyễn Quang Hiền, Phó Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội, cho biết, đơn vị đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 và mối liên quan giữa cán bộ điều trị với nhóm này. Thượng tá Hiền còn cho hay: "Thông tin cán bộ của bệnh viện tiếp tay cho Quý, được Quý trả mỗi tháng hàng chục triệu đồng, hiện chúng tôi vẫn đang điều tra xác minh, nếu có sẽ xử lý theo quy định".

Tin từ An ninh Thủ đô/báo Công an nhân dân cho hay, mắt xích quan trọng liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Xuân Quý cầm đầu, tổ chức "động bay lắc" tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, là cặp vợ chồng Lê Xuân Quyết (SN 1988) và Nguyễn Thị Thu Ngọc (SN 1988). Quyết là "khách ruột" của Nguyễn Xuân Quý.

Hiện 2 đối tượng này đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Trong đó Quyết bị khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Ngọc bị khởi tố về tội Che giấu tội phạm.

Tờ này ghi nhận, vợ chồng Quyết thuê 2 căn hộ ở tòa chung cư thuộc xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm, Hà Nội), vừa để ở vừa mua bán trái phép chất ma tuý. Khoảng 0h ngày 15/1/2021, tổ công tác Đội 7, Phòng CSĐT về ma tuý CATP Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong xe ô tô Mazda mà Quyết đang điều khiển có gần 100 gam Ketamine, 10 gam Methamphetamine, 7 gam MDMA.

Khám xét tại 2 căn hộ chung cư Quyết thuê, công an phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải và 1 viên đạn màu vàng, 1 chiếc cân điện tử dính ma túy loại Ketamine; ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện và thu giữ số tang vật gồm 274,787 gam ma túy tổng hợp loại MDMA; 266,721 gam Methamphetamine; 91,302 gam Ketamine...



Đối tượng Nguyễn Xuân Quý. Ảnh: Infonet/Vietnamnet

Trước đó, TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế chia sẻ trên VOV, trong vụ "phòng bay lắc" tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, có 10 vấn đề chính mà các đối tượng đã bị đình chỉ công tác ở BV Tâm thần Trung ương 1 cần phải giải trình rõ. 1. Quý thuộc đối tượng điều trị bắt buộc tại BV, theo quy định phải được điều trị tại một khu vực riêng, có người giám sát, nhưng sao bệnh nhân lại được đưa vào Khoa Điều trị tự nguyện từ tháng 11/2018? Đến tháng 9/2019, lại chuyển sang Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền (theo chuyên môn, nếu chuyển sang Khoa này là khi tình hình diễn biến bệnh đã ổn định và cải thiện). 2. BV phải trình bày, báo cáo rõ việc bệnh nhân cải tạo phòng bệnh thành "động bay lắc" với hàng loạt trang thiết bị gồm loa, đài, giấy cách âm,… từ bao giờ, trong bao lâu, tại sao bệnh nhân cải tạo phòng bệnh mà lãnh đạo khoa và lãnh đạo Bệnh viện không hề hay biết...? 3. Quý còn được cung cấp chìa khoá ra vào Bệnh viện để đi lại dễ dàng. Đây chính là kẽ hở, tiếp tay cho tội phạm. Tại sao Bệnh viện, Khoa, trưởng Khoa, điều dưỡng, các nhân viên lại để xảy ra tình trạng này? 4. BV phải kiểm soát chặt chẽ giờ giấc, đối tượng vào thăm bệnh nhân. Tại sao BV lại để khách đến thăm và gặp Quý liên tục, ra vào nườm nượp rồi còn tổ chức bay lắc, có cả hoạt động mại dâm,… gây tiếng ồn, hành vi ảo giác, thậm chí còn hút chích, sử dụng ma tuý này mà cả Bệnh viện, Khoa, Phòng, bảo vệ đều không biết. Nếu biết mà làm ngơ không giải quyết thì phải nêu rõ lý do tại sao? 5. Có hay không hành vi BV, Khoa, nhân viên y tế nhận tiền hối lộ của đối tượng Quý để bao che, bảo kê cho việc bay lắc xảy ra ngay tại Bệnh viện này? 6. BV báo cáo rằng tháng 2 Quý mới lập phòng "bay lắc", nhưng từ tháng 1/2021, Công an đã lập chuyên án điều tra, trong đó có Quý. Rõ ràng, việc tàng trữ, sử dụng ma tuý đã có từ trước. Khoa Điều trị tự nguyện và Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền phải có trách nhiệm giải trình rõ. 7. BV phải xác định nhân viên trong viện ai là người tiếp tay cho tội phạm này; là người tham gia thác loạn ngoài nhân viên y tế đã bị bắt. 8. Trong quá trình điều trị cho Quý, khi thấy tình trạng của bệnh nhân thuyên giảm thì BV lại không đề nghị giám định lại bệnh tâm thần cho bệnh nhân. Nếu bệnh tâm thần của bệnh nhân thuyên giảm thì sẽ được trả về địa phương hoặc tiếp tục chịu trách nhiệm liên quan đến vụ án bệnh nhân đã từng tham gia. 9. BV báo cáo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nhưng tại sao vụ việc vẫn xảy ra? Qua vụ việc này, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Bệnh viện, lãnh đạo các khoa phòng Bệnh viện có buông lõng quản lý, đùn đẩy trách nhiệm không? 10. Làm rõ trách nhiệm của Giám đốc BV, khi vụ việc xảy ra từ ngày 20/3 - 22/3 đến ngày 31/3, BV không báo cáo với Bộ Y tế (BV chỉ báo cáo trong đêm 31/3 khi báo chí phản ánh và Bộ Y tế yêu cầu báo cáo). Việc này đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc hành chính trong quản lý quản lý Nhà nước.

(Tổng hợp)