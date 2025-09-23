Đơn vị 'bóng ma' phá hủy quái vật lưỡng cư Be-12 cực hiếm tại Crimea

Máy bay không người lái tấn công của đơn vị đặc nhiệm Prymary (Bóng ma) thuộc Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) đã tấn công và phá hủy 2 thủy phi cơ Be-12 và 1 trực thăng Mi-8AMTSh-VN của Nga trên lãnh thổ Crimea.

Video về diễn biến của trận đánh đã được Bộ Quốc phòng Ukraine đăng tải trên trang Telegram của mình.

Vì những thủy phi cơ Nga được triển khai ngoài trời, nên người điều khiển UAV có thể thực hiện cuộc tấn công có chọn lọc mà không gặp bất kỳ vấn đề gì trở ngại, họ đã làm suy yếu khả năng chống tàu ngầm của Nga ở Biển Đen.

Việc trực thăng Mi-8AMShT-VN bị phá hủy cũng làm giảm đáng kể năng lực tác chiến của Nga, không chỉ trong các hoạt động vận tải mà còn cả phòng không, bởi những máy bay lên thẳng này được sử dụng để đánh chặn UAV và USV của Hải quân cũng như Không quân Ukraine.

Phiên bản mới của AMShT-VN tích hợp hệ thống điện tử hàng không nâng cấp với camera ảnh nhiệt, hệ thống phòng vệ President-S hiện đại (để phát hiện và chống tên lửa), khả năng sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển Ataka, tên lửa phòng không Verba và rocket không điều khiển S-8 khiến nó trở thành cỗ máy đáng sợ.

Thủy phi cơ Be-12 trong tầm ngắm của máy bay không người lái Ukraine.

Sau vụ phá hủy máy bay vào ban đêm, kênh Crimean Wind Telegram đưa tin rằng theo người dân địa phương, Nga đã đưa máy bay Be-12 lên không trung để sơ tán, bắt đầu các chuyến bay giữa Yalta và Sevastopol.

Sự gia tăng tần suất hoạt động của những thủy phi cơ này rất có thể là do mối đe dọa bị phá hủy, bởi vì tính đến năm 2022, trung đoàn chỉ có 5 máy bay loại này.

Ngoài ra, video ghi lại cảnh một trong những chiếc Be-12 bị phá hủy cho thấy số đuôi "08 vàng" .

Chiếc máy bay này được sản xuất năm 1971 và trở thành một phần của Trung đoàn 318. Vào những năm 1990, nó được đưa vào kho bảo quản.

Nhìn chung, Be-12 là một máy bay lưỡng cư được thiết kế để tuần tra biển và đại dương dài ngày. Nhờ có phao, nó có thể hạ cánh trên mặt nước, điều này cũng cho phép được sử dụng như một phương tiện cứu hộ.

Vì chiếc Be-12 đã không còn được sản xuất ở Nga trong một thời gian dài và tổng số chỉ là 147 chiếc, đã phục vụ từ những năm 1960, nên không thể bù đắp được tổn thất.

Theo ước tính, hiện nay lực lượng hàng không của Hải quân Nga còn khoảng 20 máy bay như vậy, được sử dụng để tuần tra Biển Đen và thực hiện các hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Cần lưu ý rằng ngoài Nga, loại máy bay này cũng đang phục vụ trong Lữ đoàn Không quân Hải quân số 10 của Ukraine. Tính đến năm 2012, đơn vị trên còn 4 chiếc. Hiện nay, không chiếc nào trong số chúng có thể bay được vì cần được sửa chữa và hiện đại hóa.