Theo giới truyền thông Nga hôm 27/12, giao tranh vẫn tiếp diễn khốc liệt ở khu vực Kharkiv, các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công ở phía nam thị trấn Vovchansk, gây áp lực rất lớn lên hệ thống phòng thủ của Quân đội Ukraine.

Đồng thời, các lực lượng pháo binh và máy bay không người lái của Quân đội Nga đang tìm cách phá vỡ tuyến hậu cần phía sau của chính quyền Kiev, nhằm cắt đứt nguồn cung cấp cho các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở tiền tuyến.

Vì vậy, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 27 tháng 12, giới truyền thông địa phương đưa tin rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã cố gắng khôi phục nguồn cung cấp gần làng Stary Saltiv ở vùng Kharkiv.

Theo kênh Telegram “Gió Bắc” (“North Wind”) của các binh sĩ thuộc cụm quân “phía Bắc” của Nga, lực lượng Nga đã phóng tên lửa phóng loạt Tornado-S tấn công vào điểm vượt sông của đối phương, làm thất bại nỗ lực của Ukraine.

“Cây cầu đã bị phá hủy do một cuộc tấn công tên lửa chính xác từ hệ thống phóng loạt Tornado-S. Việc vận chuyển hậu cần không còn khả thi ở khu vực này nữa” -bài báo cho biết, kèm theo đó là một video ghi lại quá trình kiểm tra khách quan.

Nga tấn công Kharkiv, Tornado-S phá hủy cầu vượt Staryi Saltiv

Sau đó, các nhóm công khai liên quan đến quân sự đưa tin rằng, từ 10h50 đến 11h50 sáng, lực lượng Nga đã liên tiếp tấn công bằng hệ thống tên lửa phóng loạt hạng nặng vào khu vực Staryi Saltiv.

Thị trấn này nằm cách Kharkiv 45 km và cách Vovchansk 28 km về phía bờ phải của hồ chứa Pechenizhe (sông Seversky Donets), nơi có một con đập và một cây cầu bắc qua tuyến đường cao tốc T-2104 Kharkiv-Vovchansk.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo trong bản tóm tắt hoạt động ngày 27/12 ở phía bắc Ukraine rằng, các đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ phía Bắc theo hướng Kharkiv đã đánh bại các đơn vị thuộc hai lữ đoàn bộ binh cơ giới của Lực lượng Vũ trang Ukraine và một lữ đoàn Vệ binh Quốc gia gần các làng Prilipka, Starytsia và Vilcha thuộc vùng Kharkiv.

Hơn nữa, tại vùng Sumy lân cận, các đơn vị thuộc cụm quân “phía Bắc” đã củng cố vững chắc vị trí chiến thuật của mình, đánh lui các cuộc phản công của các nhóm quân Ukraine.

Các đơn vị thuộc lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của Lực lượng Vũ trang Ukraine và đơn vị biên phòng của Lực lượng Biên phòng Ukraine đã bị quân Nga đánh bại gần các làng Pisarevka và Gavrilovo.

Tổng cộng, Lực lượng Vũ trang Ukraine thiệt hại tới 180 binh sĩ tử vong và bị thương, 14 xe thiết giáp và ô tô bị phá hủy, ba trạm tác chiến điện tử và hai kho tiếp tế đã bị san bằng.