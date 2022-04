Đôi vợ chồng tử vong trong căn nhà đóng kín, để lại 2 con gái non nớt

Ngày 15/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã thông tin với báo Bảo vệ Pháp luật nguyên nhân đôi vợ chồng tử vong tại nhà riêng ở ấp Sa Bình, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Theo đó, cơ quan công an xác định anh Đ. và chị C. tử vong là do uống thuốc an thần, không có dấu hiệu tội phạm.

Trước đó vào sáng ngày 14/4/2022, người dân thấy mùi hôi thối bốc ra tại khu dân cư thuộc ấp Sa Bình, xã Long Đức (TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) nên đi truy lùng thì thấy mùi lan ra từ nhà của vợ chồng anh N.T.Đ.(SN: 1988) và chị T.T.K.C.(SN: 1987).

Căn nhà này đã đóng kín im lìm nhiều ngày qua, cộng với mùi lạ nên người dân sinh nghi, quyết định phá cửa vào bên trong thì bàng hoàng phát hiện họ đã tử vong.

Đáng chú ý, con của cặp vợ chồng là 2 bé gái (SN: 2015 và 2018) lúc người dân phát hiện thì kiệt sức, đói lả, sức khỏe yếu nên đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh nhanh chóng đến hiện trường, điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ liên quan đến vụ việc. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an kết luận như trên.



Theo những người dân trong khu vực, gia đình anh Đ chị C vốn sống hiền lành, hoà nhã với hàng xóm. Tuy nhiên, Công an tỉnh Trà Vinh cho báo Thanh Niên hay, gia đình anh Đ. đang nợ một số tiền lớn khoảng 500 triệu.

