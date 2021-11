Đôi vợ chồng công nhân bị kẻ gian đột nhập phòng trọ, lấy đi tài sản hơn 10 năm tích cóp

Sáng 26/11, Công an phường An Phú (TP.Thuận An, Bình Dương) đang khẩn trương điều tra, truy bắt kẻ gây ra vụ trộm trong KDC Việt - Sing xảy ra vào trưa 25/11.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (21 tuổi, quê An Giang) ở trọ trên đường D17, KDC Việt Sing, khu phố 4, phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, khoảng 19h30 ngày 25/11 khi anh đi làm về tới phòng trọ thì phát hiện cửa phòng mở hé, bên trong điện sáng.

Nghĩ là vợ đã đi làm về nên anh đẩy cửa vào trong, tuy nhiên, khi vào bên trong thì phát hiện phòng trọ có dấu hiệu bị lục lọi.

Kẻ gian lục tung lấy đi nhiều tài sản của đôi vợ chồng

Lên gác kiểm tra lại tài sản để bên trong tủ và gấu bông thì anh phát hiện đã bị mất. Số tài sản bị mất là hơn 1,2 lượng vàng 24k, 3 chỉ vàng 18k và một số tiền mặt khoảng 3 triệu đồng.

Ngay sau đó, anh đã lên công an phường An Phú để trình báo sự việc. Qua trích xuất camera phát hiện một đối tượng đã bẻ khóa phòng trọ của gia đình anh Tuấn vào lúc 9h56 phút rồi vào bên trong, sau một lúc kẻ này nhanh chóng rời đi.

Đối tượng mang theo kìm để phá khoá.

Anh Tuấn cho biết thêm, sáng nay (26/11) phía công an phường đã có mặt tại gia đình anh để ghi nhận vụ việc đồng thời lấy lời khai những người sống trong dãy trọ. Theo anh Tuấn đây là số tài sản mà gia đình anh tích cóp hơn 10 năm đi làm công nhân mới có được.

KDC Việt - Sing là một trong những điểm nóng về vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn phường An Phú. Nơi đây tiếp giáp với KCN nên số lượng công nhân, người nhập cư đông nên rất phức tạp.