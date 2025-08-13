Đội tuyển wushu Việt Nam bỏ lỡ tấm HCV tại World Games 2025

Đội tuyển wushu Việt Nam kết thúc World Games 2025 với 2 HCB và 1 HCĐ. Ảnh: MINH MINH

Tối muộn ngày 12-8, thể thao Việt Nam chứng kiến võ sĩ Đỗ Huy Hoàng và Nguyễn Thị Thu Thủy thi đấu 2 trận chung kết đối kháng (tán thủ) tại World Games 2025.

Thu Thủy tranh tài trước đối thủ Li Zhiqin (Trung Quốc) trong trận chung kết hạng cân 60kg nữ. Trước đối thủ chủ nhà, võ sĩ của chúng ta đã thi đấu với nỗ lực cao nhất tuy nhiên cô không thể giành được chiến thắng chung cuộc. Thu Thủy để thua 0-2 nên giành HCB chung cuộc.

Tại trận chung kết hạng 56kg nam, Huy Hoàng cũng gặp VĐV chủ nhà là Tang Sishuo. Dù cố gắng với khả năng cao nhất nhưng võ sĩ của chúng ta vẫn bị thua trận. Huy Hoàng nhận tấm HCB tại Đại hội lần này.

Ở kết quả khác, võ sĩ Ngô Thị Phương Nga thắng tại trận tranh HCĐ hạng cân 52kg nữ. Như vậy, đội tuyển wushu giành 2 HCB, 1 HCĐ tại World Games 2025. Võ sĩ wushu là những người đầu tiên giành huy chương cho thể thao Việt Nam tại World Games 2025. Chúng ta vẫn còn tuyển thủ thi đấu tại Đại hội để hướng tới giành tấm HCV đầu tiên. Năm nay, đội tuyển wushu Việt Nam có 6 tuyển thủ tham dự, trong đó có gương mặt nổi tiếng Dương Thúy Vi. Tuy nhiên cô không thành công tại World Games 2025 và chỉ có vị trí hạng 9 tại nội dung biểu diễn (taolu) của mình.

World Games 2025 được tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 7-8 tới 17-8. Thể thao Việt Nam góp mặt tại World Games 2025 với 25 VĐV của các đội gồm bóng ném bãi biển, thể dục aerobic, billiards, bi sắt, wushu, kickboxing, muay. Chúng ta không thành lập Đoàn thể thao Việt Nam tham dự đấu trường World Games 2025 mà từng đội tuyển quốc gia tới điểm tranh tài theo lịch trình dựa trên chương trình thi đấu.