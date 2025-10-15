Một mình Hoàng Đức ở giữa sân không đủ giúp lối chơi của đội tuyển Việt Nam giàu sức sáng tạo và đột biến.

Chiến thắng nhọc nhằn trước Nepal tối 14/10 một lần nữa bộc lộ vấn đề cố hữu của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik: cách thể hiện lối chơi. Thời tiết xấu trên sân Thống Nhất ảnh hưởng đáng kể đến chuyên môn của 2 đội. Tuy nhiên, không thể phủ nhận thực tế đội tuyển Việt Nam chơi thiếu gắn kết và đường nét.

Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã chơi khá bế tắc và giành chiến thắng sau khi Nepal lâm vào thế mất người. Lượt về, đội bóng của ông Kim Sang-sik cần tới pha đ á phản lưới nhà của Suman Srestha để có được 3 điểm. Tỷ số 1-0 rõ ràng không đủ thoả mãn giới mộ điệu, đặc biệt khi tuyển Việt Nam không thực sự áp đặt được lối chơi và thế trận trước đối thủ yếu hơn.

Trong khi các tiền đạo bỏ lỡ nhiều cơ hội, hàng thủ cũng mong manh hơn bởi thiếu những nhân tố giàu kinh nghiệm, đẳng cấp cao như thế hệ trước. Những nhân tố còn sót lại như Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh thực tế đã chuẩn bị ở ngưỡng bên kia sườn dốc, không còn sung mãn và giàu động lực như trước.

Việt Nam chỉ thắng tối thiểu Nepal nhờ bàn phản lưới nhà của đối thủ

Tuyến giữa thiếu sức mạnh và cả sự sáng tạo hơn khi không có Đỗ Hùng Dũng hay Nguyễn Quang Hải, Tuấn Anh. Ở ASEAN Cup 2024, HLV Kim Sang-sik có Nguyễn Xuân Son chơi bùng nổ và rất có duyên. Thiếu tiền đạo Nam Định, hàng tấn công đội tuyển Việt Nam không tạo được sức ép lên đối thủ.

Vươn tầm, bài toán khó

Trên thực tế cũng khó trách HLV Kim Sang-sik khi trong tay ông không có “chất liệu” tốt như người tiền nhiệm đồng hương Park Hang-seo. Ông Park sở hữu thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam với những gương mặt hội đủ mọi phẩm chất cần thiết để thăng hoa.

Đội tuyển Việt Nam cũng đang trong quá trình chuyển giao thế hệ, những trụ cột cũ dần được thay thế bởi lứa đàn em. Khuất Văn Khang, Đình Bắc hay Hiểu Minh, Phạm Lý Đức, Quốc Việt…đều cần thời gian để trưởng thành. Ở cùng độ tuổi với các cầu thủ trên, Nguyễn Quang Hải hay Đoàn Văn Hậu đã sớm nổi danh trong khu vực.

Tuy nhiên, thực tế này cũng đặt ra cho những người làm bóng đá Việt Nam yêu cầu về việc củng cố nền tảng trong nước, đặc biệt khi sức ép từ làn sóng nhập tịch cầu thủ ở khu vực Đông Nam Á tăng cao. Nó có thể khiến những người có trách nhiệm xao nhãng, mất sự kiên định trong chính sách đầu tư do áp lực bởi thành tích ngắn hạn. Đội tuyển Việt Nam sẽ khó nâng tầm được lối chơi nếu thiếu chất liệu tốt.