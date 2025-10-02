Đội tuyển Việt Nam: Ông Kim Sang-sik đang tính gì?

Đội tuyển Việt Nam sẽ thêm làn gió mới từ lứa cầu thủ trẻ, bước chuẩn bị quan trọng cho các mục tiêu dài hạn

Thông điệp từ ông Kim Sang-sik

Hai trận đấu này đều diễn ra trên sân Thống Nhất, lần lượt ngày 9 và 14/10. Tại bảng F, đội tuyển Việt Nam hiện đang đứng thứ nhì với 3 điểm ít hơn Malaysia. Thứ hạng này có thể thay đổi nếu tới đây Malaysia chịu án phạt từ AFC do liên quan việc sử dụng cầu thủ nhập tịch ở trận lượt đi.

Tuy nhiên trước mắt, đội tuyển Việt Nam cần lấy trọn 6 điểm trước Nepal. Đây là nhiệm vụ trong tầm tay của thầy trò ông Kim Sang-sik khi Nepal là đối thủ tầm trung. Có lẽ chính vì điều này, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã tận dụng cơ hội để gọi một loạt cầu thủ trẻ.

Dễ thấy bộ khung chính đội tuyển Việt Nam vẫn được giữ gần nguyên vẹn với những cái tên như Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình), Nguyễn Quang Hải (Công an Hà Nội), Nguyễn Hai Long (CLB Hà Nội) ở hàng tiền vệ hay Đỗ Duy Mạnh (CLB Hà Nội), Cao Pendant Quang Vinh (Công an Hà Nội) ở hàng thủ, Văn Vĩ (Nam Định) và Tiến Linh (Công an TPHCM), Tuấn Hải (Hà Nội) trên hàng công.

Điểm đáng chú ý, ông Kim Sang-sik đã bỏ qua Nguyễn Filip và Đình Triệu đang không có phong độ tốt và trái lại gọi Đặng Văn Lâm đang hồi sinh ở Ninh Bình. Nguyễn Văn Việt, thủ môn trẻ đang chơi ấn tượng ở Thể Công Viettel cũng được trao cơ hội.

Đây có lẽ là thông điệp của HLV Kim Sang-sik, mọi cầu thủ chơi tốt đều có cơ hội được góp mặt ở đội tuyển Việt Nam. Nó cũng đòi hỏi những cầu thủ đang có suất phải thường xuyên nỗ lực để “giữ chỗ”.

SEA Games 33: mục tiêu hạng nặng

Điểm đáng chú ý nhất như trên đã nói, ông Kim Sang-sik đã gọi vào đội tuyển Việt Nam hàng loạt gương mặt trẻ ở đội U23. Số này gồm: Khuất Văn Khang, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Đình Bắc, thủ môn Trung Kiên và 2 hậu vệ Nhật Minh, Hiểu Minh cùng hậu vệ cánh Phi Hoàng.

Hầu hết các cầu thủ này đều được thường xuyên ra sân trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam ở các giải đấu vừa qua, từ Vô địch U23 Đông Nam Á 2025 đến Vòng loại U23 châu Á 2026.

Đây là sự chuẩn bị có tính chiến lược cho các mục tiêu lớn của bóng đá Việt Nam, phía trước chính là SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm. Sau khi để mất HCV ở kỳ đại hội trước, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) rất đau đáu muốn giành lại vị trí số 1. Tuyển U23 Việt Nam hiện nay là tập thể được đầu tư tập huấn và thi đấu nhiều nhất để hướng đến mục tiêu trên.

Dù khó khăn khi phải chơi trên đất Thái, nhưng cơ hội của U23 Việt Nam được đánh giá khá cao bởi các đối thủ đều gặp các vấn đề bất lợi.

Hai trận đấu với Nepal tới đây sẽ là dịp để các cầu thủ trẻ được ra sân, tích luỹ kinh nghiệm cũng như “ghi điểm” với ông Kim Sang-sik. Nó đồng thời cũng là bước chuẩn bị dài hơi hơn khi “thế hệ vàng” Thường Châu của những Quang Hải, Duy Mạnh…đã bắt đầu chớm bên kia sườn dốc.