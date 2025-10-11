Đội tuyển Việt Nam: Đến lúc "thử lửa" tân binh!

Đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều điều cần khắc phục dù đã hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng khi tiếp đón tuyển Nepal ở lượt trận thứ 3 bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 hôm 9-10.

Cựu binh đánh mất phong độ

HLV Kim Sang-sik đã tung đội hình xuất phát với dàn cầu thủ kỳ cựu, giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Bộ khung hoàn hảo giúp đội chủ nhà nhanh chóng chiếm ưu thế, lấn lướt các cầu thủ Nepal. Nhưng dù có lợi thế chơi hơn người từ cuối hiệp 1, tuyển Việt Nam chỉ có thể ghi bàn "kết liễu" đối phương nhờ những thay đổi nhân sự ở hiệp đấu thứ 2.

Đội chủ nhà bắt nhịp nhanh và sớm có bàn mở tỉ số ở phút thứ 9 nhờ sự nhạy bén của chân sút Nguyễn Tiến Linh. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục tạo thế trận tấn công, pressing tầm cao thì các học trò ông Kim Sang-sik lại chủ động giảm nhịp độ trận đấu.

Nepal được đánh giá là đội bóng "lót đường" ở bảng F sau 2 thất bại dễ dàng trước Malaysia và Lào. Chất lượng đội hình kém chiều sâu, thiếu nhân tố nổi bật khiến Nepal phải co cụm phòng ngự khi đối đầu tuyển Việt Nam. Đây cũng là nguyên nhân làm tăng sự chủ quan của cầu thủ Việt Nam và khiến đoàn quân HLV Kim Sang-sik bị gỡ hòa 1-1 sau tình huống "không chiến" ở phút 17.

Tuyển Việt Nam (trái) cần phải mạnh dạn làm mới đội hình để thi đấu hiệu quả hơn (Ảnh: QUỐC AN)

Bộ đôi trung vệ Duy Mạnh và Tiến Dũng giàu bản lĩnh và kinh nghiệm thực chiến. Nhưng ở ngưỡng tuổi không thể duy trì đỉnh cao phong độ ổn định, 2 tuyển thủ kỳ cựu này trở nên chậm chạp trong các tình huống phán đoán, chủ động kèm người hoặc bọc lót kín kẽ cho nhau. Điều này khiến thủ thành Văn Lâm phải vào lưới nhặt bóng trong lần trở lại khoác áo tuyển quốc gia sau hơn 1 năm mất suất.

Việc tăng cường sức trẻ và sự nhiệt huyết ở hiệp đấu thứ 2 giúp lối chơi của đội chủ nhà thanh thoát, khởi sắc hơn. Qua đó, Xuân Mạnh và Văn Vĩ lần lượt lập công để mang về chiến thắng cho tuyển Việt Nam, nhen nhóm hy vọng tiến sâu vào Asian Cup 2027.

Mạnh dạn làm mới đội hình

Trước một đối thủ kém hơn đến 62 bậc trên bảng xếp hạng FIFA nhưng tuyển Việt Nam vẫn khá chật vật trong khâu triển khai thế trận, tìm bàn thắng. Hoàng Đức, Tiến Linh tiếp tục sắm vai chủ công của tuyển Việt Nam nhưng bộ đôi chân sút này ít nhận được sự tiếp ứng từ các đồng đội.

Thực tế, 3 bàn thắng vào lưới tuyển Nepal đều có dấu giày của Hoàng Đức và Tiến Linh. Tuy nhiên, khả năng giữ cự ly đội hình thiếu chặt chẽ là lý do khiến các học trò ông Kim Sang-sik đưa ra các quyết định xử lý tình huống chưa hiệu quả. Thống kê toàn trận thể hiện tuyển Việt Nam tung 24 cú sút song chỉ có 3 bàn thắng, trong đó 2 pha lập công được ghi ở thời điểm Nepal còn thi đấu 10 người trên sân.

Sau khi các "tân binh" Văn Vĩ, Thanh Nhàn, Đình Bắc và Gia Hưng được tung vào sân, các mảng miếng tấn công trung lộ, chồng biên của tuyển Việt Nam dần sắc bén hơn. Sự cơ động của các tài năng trẻ liên tục khuấy đảo hàng thủ Nepal, khiến đối phương sa sút thể lực, dẫn đến hớ hênh khi phòng thủ.

"Các cầu thủ cần biết chắt chiu cơ hội và phải tập trung hơn nữa trong khâu phòng thủ. Đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng tập luyện tốt hơn để khắc phục những khuyết điểm này" - HLV Kim Sang-sik nhận xét sau trận thắng Nepal.

HLV Kim Sang-sik ắt hẳn đã đánh giá năng lực từng cầu thủ và rút ra kinh nghiệm dụng người sau trận tiếp đón tuyển Nepal. Ở trận tái đấu đối thủ này trên sân Thống Nhất (TP HCM) vào ngày 14-10, chiến lược gia Hàn Quốc cần mạnh dạn thử nghiệm thêm nhân tố trẻ, gồm: các thủ thành Trung Kiên, Văn Việt, dàn hậu vệ Nhật Minh, Hiểu Minh, Phi Hoàng hay những tiền vệ Xuân Bắc, Văn Khang…

Qua 3 lượt đấu ở bảng F, tuyển Việt Nam có 6 điểm, tạm xếp nhì bảng và kém Malaysia 3 điểm. Kết thúc vòng loại cuối, đội đứng đầu bảng F sẽ lấy suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.



