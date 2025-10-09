HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Đối tượng dùng rìu sát hại hai người sa lưới sau nhiều năm lẩn trốn

Viết Hà |

Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vì Văn Tăm (NS 1989, trú tại xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La). Trước đó, đối tượng Tăm dùng rìu sát hại 2 người tại lán nương rồi bỏ trốn vào rừng.

Đối tượng dùng rìu sát hại hai người sa lưới sau nhiều năm lẩn trốn- Ảnh 1.

Đối tượng Vì Văn Tăm.

Ngày 9/10, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vì Văn Tăm tại khu vực rừng núi thuộc bản Mường An, xã Xuân Nha (tỉnh Sơn La).

Theo Công an tỉnh Sơn La, ngày 18/1/2022, Vì Văn Tăm đã dùng rìu sát hại hai người tại lán nương ở bản Sò Lườn, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, rồi bỏ trốn vào rừng. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 4/2/2022, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm số 02/QĐ-VPCQCSDT đối với đối tượng này về tội “Giết người”.

Sau thời gian dài kiên trì xác minh, rà soát, lực lượng chức năng xác định được nơi ẩn náu của Tăm. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, ngày 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an xã Xuân Nha, Công an xã Chiềng Sơn và Đồn Biên phòng Chiềng Sơn (Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh Sơn La) tổ chức truy bắt thành công đối tượng tại khu vực rừng sâu, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân xung quanh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

