Đời thực của nam diễn viên quen mặt phim giờ vàng VTV đóng con trai Xuân Hinh

Gần đây, Tiến Lộc gây chú ý khi vào vai con trai ông Mùi (nghệ sĩ Xuân Hinh) trong phim điện ảnh Mùi phở. Trên màn ảnh, anh hóa thân thành người con không mặn mà nối nghiệp bố bán phở mà chỉ đam mê hội họa, dù thực tế lại không có nhiều năng khiếu.

Nam diễn viên Tiến Lộc vào vai con trai Xuân Hinh trong phim Tết "Mùi phở".

Để chuẩn bị cho vai diễn, Tiến Lộc từng dành thời gian tìm hiểu cách pha màu, tập cầm cọ và luyện vẽ với mong muốn tạo hình thuyết phục nhất. Tuy nhiên, đến khi bấm máy, anh mới bất ngờ khi đạo diễn yêu cầu nhân vật phải vẽ những nét nguệch ngoạc, vụng về, thậm chí “không bằng học sinh lớp 1” để thể hiện đúng tinh thần một người ôm mộng nghệ thuật nhưng thiếu tài năng. Nam diễn viên hài hước gọi đây là kỷ niệm “dở khóc dở cười” trong quá trình làm phim.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu Tiến Lộc đóng cặp cùng Thu Trang. Cả hai được nhận xét có sự phối hợp ăn ý, tạo nên những phân đoạn vừa nhẹ nhàng vừa giàu cảm xúc trên màn ảnh.

Diễn viên Tiến Lộc sinh năm 1986 tại Thái Nguyên. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và hiện là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội. Dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp của anh đến từ vai thầy giáo Minh trong Chạm tay vào nỗi nhớ, vai diễn mang về cho anh giải Nam diễn viên triển vọng tại Cánh diều 2013.

Trước đó, anh từng đảm nhận vai Lý Công Uẩn trong phim lịch sử Đường đến thành Thăng Long (2009-2010). Tuy nhiên, bộ phim không được phát sóng như kỳ vọng, khiến nam diễn viên trẻ khi ấy rơi vào khủng hoảng. “Khi đó tôi mới ra trường, đặt nhiều hy vọng nhưng rồi mọi thứ im lặng. Sau vài dự án cũng không lên sóng, tôi nghỉ hẳn một năm, làm công việc khác trước khi quay về với sân khấu”, anh nhớ lại. Đến năm 2025, bộ phim mới được lên sóng trên VTV được nhiều khán giả quan tâm.

Chặng đường làm nghề của Tiến Lộc có những khoảng lặng. Trong đó anh có thời gian hơn hai năm sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Thời gian này giúp anh trưởng thành hơn trong nghề nhưng cũng đối diện biến cố khi mẹ gặp tai nạn. Là con một, anh quyết định trở lại Hà Nội để chăm sóc gia đình.

Trở lại màn ảnh nhỏ, Tiến Lộc dần trở thành gương mặt quen thuộc trong các phim giờ vàng với những vai người yêu cũ hoặc nhân vật có tính cách gây tranh cãi. Trong Về nhà đi con, anh vào vai Thành là người yêu cũ của Huệ (Thu Quỳnh), bị khán giả “ghét cay ghét đắng” vì khiến cuộc sống của cô thêm rối ren.

Tiếp đó, ở Lựa chọn số phận, anh vào vai Tấn – người bạn cũ từ nước ngoài trở về tán tỉnh Thiên Trang (Phương Oanh). Trong Nhà trọ Balanha, anh hóa thân thành Khanh - một gã sở khanh đã có vợ con nhưng vẫn lừa dối Hân (Bích Ngọc). Đến 11 tháng 5 ngày, anh tiếp tục khiến khán giả bức xúc với vai “trap boy” Dũng, trăng hoa và toan tính.

Tiến Lộc chuyên trị các vai sở khanh, đểu giả, bị khán giả “ghét cay ghét đắng”.

Nam diễn viên từng chia sẻ, anh chỉ biết cười trước những lời mắng chửi vì nhân vật quá “hãm”. Tuy nhiên, đôi khi việc khán giả nhập nhằng giữa vai diễn và đời thực cũng khiến anh chạnh lòng, nhất là khi bản thân từng trải qua đổ vỡ hôn nhân.

Gần đây nhất, Tiến Lộc ghi dấu với vai diễn Trịnh Văn Khắc - Phó Giám đốc Sở Xây dựng trong phim Lằn ranh. Chia sẻ về vai diễn, Tiến Lộc cho biết, vai Trịnh Văn Khắc trong Lằn ranh có nhiều mảng màu: tốt có, xấu có, khéo léo, toan tính và đôi khi để cảm xúc chi phối công việc. Vai diễn đòi hỏi chiều sâu tâm lý và khả năng tiết chế cảm xúc rất cao.

Nhờ những vai diễn có sức hút trên truyền hình nên ở ngoài cuộc sống, Tiến Lộc trở thành gương mặt được nhiều show diễn ở miền Bắc săn đón.

Gần đây Tiến Lộc ghi dấu với vai Trịnh Văn Khắc trong phim "Lằn ranh".

Về đời tư, anh có cuộc sống hôn nhân kín tiếng bên vợ doanh nhân. Hai người kết hôn cuối năm 2018 và có con trai Phúc Lâm (sinh tháng 9/2019). Anh còn có bé gái Kitty sinh năm 2011 từ cuộc hôn nhân trước. Bé Kitty và Tiến Lộc từng nhận được nhiều tình cảm của khán giả khi tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? vào năm 2017.

Sau lần đổ vỡ đầu tiên, anh cho biết bản thân đã học được cách dung hòa tốt hơn để trân trọng bà xã cũng như cuộc hôn nhân này. Nam diễn viên kể, vợ anh là người cá tính, chân thành và luôn thấu hiểu công việc của chồng.

Dù bận rộn, Tiến Lộc giữ thói quen gọi điện cho vợ 3-4 lần mỗi ngày khi đi quay xa. Anh cũng luôn cố gắng bù đắp bằng việc đưa vợ con đi chơi, chia sẻ việc nhà. “ Khi đã đủ trải nghiệm, tôi hiểu điều quan trọng nhất trong hôn nhân là biết nhường nhịn, bớt cái tôi và đặt gia đình lên trên hết” , anh nói.

Bà xã xinh như hot girl của nam diễn viên phim giờ vàng.

Với anh, hạnh phúc giản dị bên gia đình chính là điểm tựa để tiếp tục bước đi vững vàng trong nghệ thuật. “Gia đình giúp tôi giữ được sự tỉnh táo, không bị cuốn quá sâu vào hào quang hay áp lực nghề nghiệp” , nam diễn viên sinh năm 1986 trải lòng.