Thị trường xe điện hóa ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung đã có những biến chuyển thú vị. Trong khi dòng chủ đạo tại Việt Nam năm 2025 vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ của xe thuần điện, thị trường cũng đã cho thấy xe hybrid dần có chỗ đứng vững hơn, và để ngỏ một cuộc đua tiềm tàng với xe thuần điện trong năm 2026.

Đảo chiều trong xe điện hóa

Thống kê từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (US Energy Information Administration - EIA) cho thấy thị phần xe hybrid tại quốc gia này tiếp tục gia tăng. Trong quý I/2025, thị trường ô tô lớn thứ 2 toàn cầu ghi nhận xe điện hóa (xe hybrid, PHEV, và xe thuần điện) chiếm 22% trong tổng số xe hạng nhẹ được bán ra, tăng so với con số 18% cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, trong khi tỷ trọng của xe thuần điện đã giảm xuống dưới 8%, tỷ trọng của xe hybrid lại tăng, vượt qua mốc 12%. Câu chuyện này cũng xảy ra tương tự ở châu Âu, khi thị phần xe điện hóa cũng đã tăng lên trong năm 2025. Theo thống kê tới hết tháng 10 của Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô châu Âu (ACEA), xe hybrid là dòng xe được đăng ký nhiều nhất, chiếm tới 34,6%, theo sau là xe thuần xăng - 27,4% và xe thuần điện - 16,4%.

🇺🇸 Mỹ (Quý I/2025) Hybrid > 12% Thuần Điện (EV) 8% Hybrid vượt mốc 12% thị phần. 🇪🇺 Châu Âu (T10/2025) 1. Hybrid 34.6% 2. Xăng 27.4% 3. EV 16.4% Hybrid dẫn đầu thị phần xe đăng ký mới.

Cầu nối xe điện và xe xăng

Xe hybrid được xem là phương án chuyển tiếp giữa xe thuần xăng và xe thuần điện. Dòng xe này trang bị động cơ đốt trong lẫn mô-tơ điện, có bình xăng và cả pin. Tuy nhiên, tùy theo mức độ hệ thống điện có thể can thiệp vào vận hành mà phân thành các loại khác nhau. So với xe thuần xăng, xe hybrid có mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn rõ rệt; sự khác biệt càng lớn hơn nếu người dùng sử dụng trong khu vực nội đô, nơi giao thông mang đặc trưng liên tục tăng-giảm tốc. Về giá bán, xe hybrid thường có giá cao hơn xe thuần xăng tương đương do phải gánh thêm chi phí về hệ thống điện. Tuy nhiên, người dùng xe vẫn có thể duy trì thói quen đã có như khi sử dụng xe thuần xăng, không cần hình thành thói quen mới như khi sử dụng xe thuần điện. Điều này khiến xe hybrid được xem là cầu nối giữa xe thuần xăng và thuần điện.

Xe Hybrid (HEV) 3 Phút Thời gian đổ đầy bình xăng

Di chuyển 800-1000km Xe Thuần Điện (EV) 60 Phút+ Thời gian sạc nhanh (0-80%)

Phụ thuộc hạ tầng trạm sạc Hybrid giải quyết nỗi lo về thời gian và hạ tầng sạc tại các nước đang phát triển.

Vua xe hybrid

Trong bối cảnh thị trường hybrid toàn cầu phát triển, Toyota tiếp tục đóng vai trò dẫn đầu phân khúc này với danh mục sản phẩm phong phú và doanh số ấn tượng. Toyota từ lâu đã nổi tiếng với công nghệ hybrid, khởi nguồn từ mẫu Prius năm 1997. Trong năm 2025, xe hybrid tiếp tục là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng doanh số toàn cầu của hãng. Hiện nay, Toyota đã phát triển phiên bản hybrid trên nhiều mẫu xe khác nhau, từ xe đô thị cỡ nhỏ đến SUV hay sedan. Các xe như Corolla Cross Hybrid, Camry Hybrid, hay RAV4 Hybrid, đều được ghi nhận có doanh số tốt tại nhiều thị trường.

Doanh số xe điện hóa tích lũy toàn cầu 27 Tr+ Đóng góp giảm phát thải CO2 tương đương 197 triệu tấn Tăng trưởng doanh số xe điện hóa Toyota (Triệu xe) 2.6 2021 2.7 2022 3.4 2023 3.7 2024 4.1+ 2025 (Est) Kết quả H1 Năm Tài Khóa 2026 (1/4 - 30/9/2025) 46.9% Xe Điện Hóa: ~2.5 Triệu

(Trong đó 2.271 Triệu xe hybrid) Tổng: 4.783 Triệu xe

(Tăng 2.5% cùng kỳ) Nguồn: Toyota Motor Corp. Financial Results H1 FY2026

Báo cáo doanh số tháng 10/2025 của Hiệp hội các Ngành công nghiệp Ô tô Indonesia (GAIKINDO) cho thấy mẫu Innova Zenix Hybrid dẫn đầu doanh số trong phân khúc hybrid; các mẫu Toyota khác như Corolla Cross Hybrid, Yaris Cross Hybrid cũng lọt vào danh sách bán chạy. Trong báo cáo nửa đầu năm tài khóa 2026 (từ 1/4/2025 đến 30/9/2025), Toyota cho biết hãng đã bán được gần 2,5 triệu chiếc xe điện hóa (gồm 2,271 triệu chiếc xe hybrid), tăng 2,5% so với cùng kỳ và chiếm 46,9% tổng doanh số - 4,783 triệu chiếc. Con số này giúp Toyota duy trì vị thế đầu bảng của nhà sản xuất ô tô nói chung và hybrid nói riêng trên toàn thế giới.

Hybrid ngày càng 'đáng gờm' ở Việt Nam

Tại Việt Nam, năm 2025 chứng kiến một sự thay đổi đáng chú ý trong xu hướng mua sắm ô tô, khi xe hybrid ngày càng được người tiêu dùng quan tâm và lựa chọn nhiều hơn bên cạnh sự phát triển vượt bậc của xe thuần điện. Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy doanh số xe hybrid lũy kế 11 tháng của năm 2025 đạt hơn 12.800 xe, tăng khoảng 55% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, doanh số xe hybrid tại Việt Nam từng vượt mốc hơn 1.000 xe trong một tháng - như tháng 6/2025, và tiếp tục giữ nhịp tăng trong các tháng tiếp theo.

Doanh số xe Hybrid tại Việt Nam (2021 - 2025) ~2.000 2021 ~3.500 2022 ~5.000 2023 8.500 2024 12.800+ 11T/2025 Đồ thị cho thấy sự bùng nổ nhu cầu trong 2 năm gần đây.

Toyota tiếp tục áp đảo thị trường hybrid ở Việt Nam với các mẫu rất được ưa chuộng như Corolla Cross hay Innova Cross. Tính đến hết tháng 11, Toyota bán tổng cộng 7.303 chiếc và đứng đầu toàn thị trường, chiếm 56,7% thị phần gồm 12.872 chiếc; theo sau Toyota là Honda và Suzuki với doanh số dưới 3.000 chiếc.

Thị phần Hybrid Việt Nam (11 tháng 2025) Toyota (57%) Honda (~12%) Khác (Suzuki/Kia...) Toyota chiếm hơn một nửa thị phần xe lai tại Việt Nam.

Bài toán kinh tế: Đắt có 'sắt ra miếng'?

Sự lựa chọn ngày một đa dạng hơn, giá thành tốt hơn, cùng với việc người tiêu dùng Việt Nam ngày một hiểu rõ hơn về dòng xe này đã khiến doanh số tăng lên, bất chấp xe thuần điện cũng tăng trưởng mạnh. Rào cản lớn nhất của Hybrid là giá bán cao hơn xe thuần xăng. Nhưng nếu nhìn vào bài toán "Tổng chi phí sở hữu" (TCO) trong 5 năm, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác. Thị trường Việt Nam ngày càng đa dạng các lựa chọn xe Hybrid không chỉ từ Toyota. Dưới đây là bảng giá tham khảo một số mẫu xe nổi bật (Giá có thể thay đổi tùy thời điểm và đại lý). Điều này cho thấy xe hybrid đang dần trở thành một bộ phận quan trọng của thị trường ô tô Việt Nam.

Ước tính tương đối chi phí (5 Năm sử dụng - 100.000km) Corolla Cross 1.8V VS Corolla Cross 1.8HEV ~1.2 Tỷ VNĐ Xăng: 190Tr Giá xe: ~860Tr Bản Xăng (1.8V) ~1.05 Tỷ VNĐ Xăng: 92Tr Giá xe: ~955Tr Bản Hybrid (1.8HEV) Kết quả ước tính: Corolla Cross hybrid tiết kiệm ~150 triệu đồng sau 5 năm sử dụng đô thị.