Đổi tên 13 bệnh viện công lập

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định số 4318/QĐ-UBND đổi tên một số bệnh viện trực thuộc Sở Y tế.

Theo quyết định của UBND thành phố, 13 bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội sẽ đổi tên để phù hợp với quy định quản lý và sắp xếp lại hệ thống y tế địa phương. Cụ thể:

STT Tên cũ Tên mới 1 Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lâm Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm 2 Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì Bệnh viện Đa khoa Ba Vì 3 Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất 4 Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai 5 Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng 6 Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức 7 Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ 8 Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai Bệnh viện Đa khoa Thanh Oai 9 Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức 10 Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín Bệnh viện Đa khoa Thường Tín 11 Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên 12 Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh Bệnh viện Đa khoa Mê Linh 13 Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ Bệnh viện Đa khoa Phúc Thọ

TP Hà Nội hiện có 42 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, với mô hình chính quyền hai cấp, cơ bản vẫn duy trì các bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã, thành phố hiện có và chuyển thành bệnh viện đa khoa khu vực trực thuộc sở y tế tỉnh, thành phố sau sắp xếp.

Việc bố trí nhằm tổ chức cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người dân trong khu vực liên xã, phường không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Như vậy, đối với các bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã trước đây vẫn duy trì hoạt động, không có sự thay đổi về mặt nhiệm vụ, mà chỉ có thể thay đổi về tên gọi để phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp, địa giới hành chính mới.

Người dân có thể đến các cơ sở y tế phù hợp về địa lý, nhu cầu trên địa bàn để được khám chữa bệnh. Việc sáp nhập đơn vị hành chính không ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh BHYT của người dân.