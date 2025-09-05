Đội ngũ tinh nhuệ "5.000 chuyên gia" này của Nga là mối họa lớn nhất với Ukraine

Đơn vị máy bay không người lái (drone) Rubicon của Nga đã nhanh chóng nổi lên như một trong những lực lượng hiệu quả nhất trên tiền tuyến, góp phần mở rộng vùng tử địa và khiến công tác hậu cần của Ukraine trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Trong một cuộc phỏng vấn, một binh sĩ Ukraine có biệt danh là "Murphy", tên Andrii, thuộc Tiểu đoàn Hệ thống không người lái 419, kể lại rằng anh đã thoát chết trong gang tấc trong một vụ tấn công gần đây của Rubicon.

Đội của anh đã may mắn thoát nạn khi một chiếc drone góc nhìn thứ nhất (FPV) nhắm vào phương tiện của họ, và cả đội đã kịp thời rời khỏi xe ngay trước khi nó bị tấn công. Vụ tấn công đã phá hủy chiếc xe cùng toàn bộ trang thiết bị. Sau đó, họ phát hiện ra các đường dây cáp quang của đối phương trong khu vực. Nói về đơn vị Rubicon, Andrii cho biết: "Mục tiêu của họ là nhắm vào hệ thống hậu cần của Ukraine."

Do các cuộc tấn công không ngừng nghỉ bằng drone của Nga, Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt xe tải, xe bán tải và xe vận tải bọc thép, rất nhiều phương tiện trong số này đã bị phá hủy trong các nhiệm vụ tiếp tế và sơ tán.

"Nó xuất hiện từ hư không," Andrii nói. "Chúng tôi vừa kịp nhảy ra ngoài thì nó đã lao vào xe và thiêu rụi mọi thứ." Anh nói thêm: "Chúng tôi phát hiện ra chiếc drone quá muộn và không có thời gian để bắn hạ. Khi chúng tôi chạy tìm nơi ẩn nấp, nó đã quay lại và đâm thẳng vào chiếc xe bán tải, phá hủy toàn bộ số drone và đạn dược của chúng tôi."

Theo anh, trên khắp mặt trận, những phương tiện được gia cố tạm bợ theo "kiểu 'Mad Max'" đã trở thành một cảnh tượng quen thuộc. Những chiếc xe tải thông thường liên tục được gia cố bằng các lồng kim loại trong nỗ lực tuyệt vọng để sống sót sau các cuộc tập kích bằng drone.

Kursk: Nơi thử nghiệm chiến thuật của Rubicon

Các đơn vị drone của Nga như Rubicon là nhân tố chủ chốt giúp Moscow đẩy lùi thành công cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk vào tháng 8 năm 2024. Bằng cách tập kích vào hai bên sườn của lực lượng Ukraine và sử dụng drone cáp quang để gây áp lực lên các tuyến đường tiếp tế hậu cần, Moscow cuối cùng đã đẩy lùi được Kyiv sau nhiều tháng giao tranh ác liệt.

Nhà phân tích Andrew Perpetua đã cảnh báo trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào tháng 3 rằng nếu không có các biện pháp đối phó, thành công của Nga tại Kursk có thể được tái hiện trên các mặt trận khác. Giờ đây, sự hiện diện của Rubicon trên mặt trận Kostiantynivka đã buộc quân đội Ukraine phải tính toán lại toàn bộ các tuyến đường tiếp tế, gây ra áp lực khổng lồ và liên tục lên hệ thống phòng thủ của họ.

Vào tháng 7, tờ New York Times đưa tin rằng các binh sĩ Ukraine xác định Rubicon chính là bước ngoặt trong chiến dịch drone ngày càng hiệu quả của Nga. Rebekah Maciorowski, một tình nguyện viên người Mỹ chỉ huy đơn vị y tế của Lữ đoàn Cơ giới số 53 của Ukraine, chia sẻ với NYT: "Cuộc chơi đã thay đổi khi họ đến đây."

Rubicon và sự chuyên nghiệp hóa chiến tranh drone của Nga

Trung tâm Rubicon của Nga – đơn vị drone tinh nhuệ thuộc Bộ Quốc phòng – đã nhanh chóng trở thành một trong những lực lượng hiệu quả nhất trên tiền tuyến kể từ khi được thành lập vào nửa cuối năm 2024.

Rubicon bao gồm 12 phân đội, chuyên vận hành drone FPV, drone trinh sát, Lancet, máy bay không người lái cánh cố định, và một sư đoàn phương tiện không người lái trên mặt nước (USV) mới được thành lập, đi kèm với các đơn vị hậu cần và sơ tán riêng.

Roy Gardiner, một nhà nghiên cứu vũ khí nguồn mở, nhận định: "Đơn vị Rubicon đặc biệt nguy hiểm vì đây là nơi tập trung những người điều khiển drone FPV cáp quang giàu kinh nghiệm nhất của Nga."

Kết quả là drone được tích hợp vào cỗ máy chiến tranh của Nga một cách chuyên nghiệp và bài bản hơn, tập trung vào việc đối phó với máy bay không người lái (UAV) và làm suy yếu hệ thống hậu cần của Ukraine.

Bà Mariia Berlinska, người đứng đầu dự án Victory Drones của Ukraine, đã cảnh báo về tốc độ phát triển của Rubicon. "Từ một đơn vị vài trăm người, họ đang phát triển lên con số hàng nghìn để bao phủ toàn bộ mặt trận," bà viết trên Telegram. "Đến mùa thu, chúng ta sẽ thấy ít nhất 5.000–6.000 chuyên gia trong các đội ngũ được trang bị đầy đủ và phối hợp nhịp nhàng. Bất kỳ ai biết về Rubicon đều đồng ý một điều – họ chiến đấu rất hiệu quả."

Theo bà, ưu tiên hàng đầu hiện nay là khởi động các nỗ lực "chống Rubicon" chuyên biệt để truy lùng các đội điều khiển của đơn vị này một cách hiệu quả hơn.

Thành công của Rubicon cho thấy Nga đã học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ và trở nên hiệu quả hơn rất nhiều trong tác chiến bằng drone. Moscow đã mở rộng quy mô sản xuất, tiêu chuẩn hóa các mẫu drone đã được kiểm chứng và triển khai chúng trên toàn bộ tiền tuyến. Ukraine hiện đang phải chạy đua với thời gian để phát triển các biện pháp đối phó và nhắm mục tiêu hiệu quả hơn vào các đơn vị tinh nhuệ như Rubicon.