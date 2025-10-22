HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Đôi nam nữ thương vong khi đi xe máy qua ngôi nhà đang tháo dỡ

Hoàng Nguyễn |

Di chuyển bằng xe máy qua con ngõ có ngôi nhà đang trong quá trình tháo dỡ, đôi nam nữ bị vật liệu xây dựng rơi xuống gây thương vong.

Ngày 22-10, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ tai nạn khiến 2 người thương vong.

Đôi nam nữ thương vong khi đi xe máy qua ngôi nhà đang tháo dỡ- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đ.H.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 22-10, đôi nam nữ đi xe máy trên một con ngõ có ngôi nhà đang trong quá trình tháo dỡ. Trong lúc di chuyển, chiếc xe của đôi nam nữ, theo thông tin ban đầu, được cho là va vào tấm bạt che bên ngoài công trình.

Cú va chạm khiến tấm bạt cùng một số vật liệu xây dựng bất ngờ rơi xuống, trúng vào đôi nam nữ đi xe máy. Cả hai nạn nhân ngã xuống đường, bị thương nặng và được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc khiến anh M.Đ.G. (41 tuổi, ở Thanh Hóa) tử vong tại bệnh viện, chị Đ.T.Q. (35 tuổi, ở Tôn Đức Thắng, Hà Nội) bị thương.

Công an phường đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

