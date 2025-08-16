"Đòi 60 triệu chuộc thi thể” đang gây phẫn nộ MXH: Người nhà nạn nhân xác nhận, chính quyền vào cuộc

Cụ thể; cháu lớn là N.N.A (9 tuổi, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ) mắc bệnh thần kinh (có sổ). Cháu nhỏ là N.P.T (7 tuổi, cùng ở địa chỉ trên). Bố của hai cháu đã mất cách đây 5 năm. Còn mẹ của các cháu là chị Hà Thị Thu H (sinh năm 1980), mắc bệnh trầm cảm, tinh thần không ổn định.

Khoảng 1h sáng ngày 13/8 chị H. rời khỏi nhà, gia đình tìm kiếm khắp nơi đến khoảng 15h chiều cùng ngày thì có người gọi điện báo thấy thi thể chị H. được người dân thuyền chài phát hiện ở đoạn cầu Vĩnh Thịnh - Sơn Tây.

Điều đáng nói, cộng đồng mạng rất quan tâm hành động được cho là thiếu tính nhân văn của người đã phát hiện thi thể nạn nhân. Để được nhận thi thể chị H. gia đình nạn nhân phải trả 60 triệu đồng theo yêu cầu của người phát hiện. Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình nạn nhân thỏa thuận nên được giảm xuống còn 50 triệu đồng.

“Khó khăn chồng chất nhưng gia đình nội ngoại 2 bên vẫn cố vay mượn khắp nơi để đưa chị về an táng”, thông tin chia sẻ từ người thân nạn nhân.

Gia đình đã lo xong hậu sự cho nạn nhân (hình ảnh chia sẻ trong bài kêu gọi ủng hộ 2 cháu nhỏ)

Người nhà nạn nhân xác nhận sự thật

Để làm sáng tỏ thông tin, chiều 16/8, chúng tôi liên hệ với người đăng bài chia sẻ và số điện thoại của chủ tải khoản đứng tên kêu gọi giúp đỡ cho hai cháu nhỏ.

Những người này xác nhận thông tin sự thật và cho biết, hiện tại gia đình đã lo xong hậu sự cho nạn nhân, nhưng không muốn sự việc phức tạp nên không có ý “truy cứu” người đã nhận tiền.

Cũng trong cuộc điện thoại với anh H.Q.G (trực tiếp chuyển khoản cho người vớt xác nạn nhân) xác nhận gia đình đã chuyển khoản 50 triệu đồng, dù trước đó không có thỏa thuận, thuê mượn đối với người đã phát hiện thi thể nạn nhân.

“Trước đó họ ra giá 60 triệu đồng, sau thì xuống 50 triệu đồng và họ tắm rửa chị H. cho vào quan tài cẩn thận”, anh G. cũng cho biết, gia đình thống nhất không muốn sự việc phức tạp nên từ chối truy cứu.

Thông báo chuyển tiền xác nhận qua tin nhắn (hình ảnh chia sẻ trong bài kêu gọi ủng hộ 2 cháu nhỏ)

Liên quan đến thông tin này, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Vạn Xuân cho biết, địa phương đã nắm được thông tin và giao công an, cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Hiện các cơ quan chức năng đang xác minh, chưa có kết quả chính thức.

Đại diện chính quyền cho biết thêm về người phụ nữ trong bài viết - chị H.T. T.H là công dân ở địa phương, có hai con gái như thông tin trên mạng xã hội. Thời điểm chị H. đi khỏi nhà, gia đình đã đăng thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội. Hiện tại, gia đình đã lo xong hậu sự cho nạn nhân.

Lãnh đạo xã Vạn Xuân cũng cho biết thêm, sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc xã Vạn Xuân đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và giao các lực lượng nắm bắt thêm thông tin vụ việc.

Được biết, gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo, cháu lớn có bệnh án liên quan đến bệnh thần kinh. Hoàn cảnh 2 cháu hiện tại vô cùng đáng thương, ông bà nội đã già yếu không có thu nhập, ông ngoại bị tai biến đột quỵ, đầu óc không tỉnh táo, bà ngoại của hai chái cũng đã già yếu và mắc bệnh tim….