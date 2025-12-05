Độc lạ: Cặp vợ chồng châu Á sinh con lai Tây, cả nhà đi xét nghiệm ADN rồi ngã ngửa với kết quả hiếm có

Một cặp vợ chồng ở Giang Tô, Trung Quốc vừa trải qua khoảnh khắc “đứng tim” ngay trong phòng sinh khi con gái họ chào đời với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc – diện mạo khác hoàn toàn với ba thế hệ gia đình đều là người Hoa. Sự khác biệt quá rõ ràng khiến người thân lập tức lo sợ việc “bế nhầm trẻ”.

Theo truyền thông Trung Quốc, bé gái sở hữu tóc vàng xoăn nhẹ, mắt xanh, sống mũi cao, nét lai phương Tây rất rõ. Điều này khiến gia đình hoàn toàn bối rối, bởi từ đời ông bà đến bố mẹ, tất cả đều mang đặc điểm thuần Á Đông: tóc đen, mắt đen.

Bé gái sở hữu tóc vàng xoăn nhẹ, mắt xanh, sống mũi cao, nét lai phương Tây rất rõ

Gia đình đã nhanh chóng yêu cầu kiểm tra ADN để chắc chắn về quan hệ huyết thống. Kết quả xét nghiệm xác nhận bé là con ruột của hai vợ chồng, xua tan mọi nghi ngờ và tránh được một cuộc khủng hoảng niềm tin trong hôn nhân.

Sau khi ADN trùng khớp, đại gia đình tiếp tục lần theo phả hệ và bất ngờ phát hiện ông cố (tức cha của ông nội bé) là người mang dòng máu Slav – thuộc gốc Nga. Dù đã cách ba đời và không ai trong nhà còn giữ đặc điểm ngoại hình giống ông cố, gene lai này vẫn “ngủ yên” suốt nhiều thập kỷ trước khi tái hiện ở thế hệ mới nhất.

Em bé vô cùng đáng yêu

Người cha chia sẻ, trong họ trước giờ chỉ sinh con trai và ngoại hình đều theo hướng Á Đông, nên chưa từng ai nghĩ đến khả năng di truyền lặn từ dòng máu phương Tây xa xưa. Vì vậy, sự xuất hiện của một “thiên thần lai” ngay trong gia đình người Hoa khiến mọi người vừa sững sờ vừa thích thú.

Câu chuyện “di truyền qua ba đời” của bé gái lập tức gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, khi nhiều người cho rằng đây là minh chứng sống động cho việc gene lặn có thể tái xuất bất cứ lúc nào và đôi khi lại tạo nên một bất ngờ cực kỳ đáng yêu.