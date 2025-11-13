Doanh số bán ô tô xác lập đỉnh mới trong năm 2025

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 10/2025 đạt 37.910 xe các loại. Con số này tăng 24% so với tháng 9, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường ô tô trong nước.

Trong đó, doanh số xe du lịch (xe con) đạt 27.246 chiếc, tăng 33% so với tháng 9. Nhóm xe thương mại (10.162 chiếc) cũng tăng nhẹ 6,6% trong khi xe chuyên dụng (502 chiếc) giảm 15% so với tháng liền trước.

VAMA lưu ý rằng đây là số liệu bán lẻ thực tế của các thành viên hiệp hội và số liệu nhập khẩu xe nguyên chiếc của các đơn vị ngoài VAMA trong tháng 10/2025.

Tháng 10 ghi nhận mức doanh số bán hàng toàn thị trường cao nhất từ đầu năm của VAMA.

Về nguồn gốc xuất xứ, doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 17.129 xe, tăng 19%, còn xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 20.781 xe, tăng 28%.

Xét theo phân khúc, SUV/Crossover hay ô tô gầm cao đa dụng tiếp tục là nhóm xe bán tốt nhất trong tháng 10 với doanh số cộng chung đạt 11.649 chiếc, tăng hơn 25% so với tháng trước đó.

Các phân khúc nổi bật khác cũng ghi nhận sự tăng trưởng trong tháng gồm MPV (6.216 xe - tăng 29%), sedan (4.132 xe - tăng 40%), xe bán tải (2.922 xe - tăng 15%) và xe hybrid (1.397 xe - tăng 2%).

Theo báo cáo từ VAMA, doanh số tháng 10 tăng cao giúp lượng tiêu thụ lũy kế cả năm đạt gần 290.000 xe. Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm 2025, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 289.331 xe, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Ở nhóm xe điện, thương hiệu VinFast vừa công bố doanh số kỷ lục hơn 20.000 ô tô điện được bàn giao trong tháng 10, đạt mức tăng trưởng khoảng 46%. Kết quả này cũng đánh dấu tháng thứ 12 liên tiếp VinFast dẫn đầu doanh số thị trường trong nước.

VinFast vừa lập kỷ lục giao hơn 20.000 ôtô điện trong một tháng tại Việt Nam.

Nhìn chung, doanh số bán ô tô tại thị trường Việt Nam trong tháng 10/2025 ghi nhận sự tăng trưởng ở hầu hết các nhóm xe cũng như phân khúc. Đây là những dấu hiệu cho thấy thị trường đã bước vào mùa mua sắm cao điểm cuối năm, khi nhu cầu mua ô tô của người tiêu dùng tăng cao còn các hãng cũng tăng cường khuyến mãi để đẩy doanh số.

Trong tháng 10 vừa qua, thị trường ô tô trong nước còn trở nên sôi động hơn nhờ sự xuất hiện của nhiều cái tên mới, đa dạng về kiểu dáng, phân khúc và thương hiệu nhưng có điểm chung là hướng tới điện hóa .

Chúng đều là xe hybrid gồm Mercedes-Benz E-Class 2025, Lynk & Co 08, BYD Seal 5, Suzuki Fronx hay Volkswagen Golf eTSI. Trong khi đó, thương hiệu Maserati giới thiệu hai mẫu xe điện đầu tiên tại thị trường Việt Nam gồm Grecale Folgore và GranCabrio Folgore.

Giống như hầu hết các xe hybrid châu Âu tại Việt Nam, Volkswagen Golf eTSI được trang bị động cơ mild-hybrid.

Có thể thấy, điện hóa đang là xu hướng chung của thị trường để đáp ứng những quy định về khí thải ngày càng siết chặt, đồng thời giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Trong đó, VinFast đang là thương hiệu nắm vai trò tiên phong, thể hiện qua doanh số 124.264 xe trên toàn quốc trong 10 tháng đầu năm.

Các thương hiệu xếp sau lần lượt là là Toyota (55.894 xe - tăng 14%), Ford (38.861 xe - tăng 17%), Mitsubishi (30.091 xe - giảm 7%), Mazda (24.586 xe - giảm 2%), Honda (21.143 xe - giảm 1%) và Kia (20.082 xe - giảm 26%). Hyundai Thành Công chưa công bố doanh số tháng 10 nhưng nhiều khả năng vẫn sẽ giữ vị trí thứ ba toàn thị trường.