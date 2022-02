Doanh nhân nên mua gì đầu năm để cả năm Nhâm Dần tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc đầy nhà?

Theo đó, những món đồ gợi ý dưới đây có thể mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho các doanh nhân Việt trong năm Nhâm Dần 2022.

Vàng

Theo quan niệm từ xưa, ngày 10 tháng Giêng Âm lịch (ngày vía Thần Tài) là ngày Thần Tài bay về trời nên nhiều người mua vàng để cầu tài lộc trong năm và cũng là một nét văn hóa tín ngưỡng dân gian của Việt Nam.

Đầu năm mua vàng không chỉ là một hoạt động mang ý nghĩa tâm linh, mong muốn tiền bạc rủng rỉnh, làm ăn phát đạt suốt năm mới mà còn là một hình thức tích trữ tài sản, tiết kiệm tránh lãng phí sau thời điểm ăn Tết của người Việt.

Mua vàng ngày vía Thần Tài là một nét văn hóa tín ngưỡng dân gian của người Việt.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của nhiều người, không nên quá cầu kỳ chờ đến mùng 10 mới mua vàng, bởi ngày này vốn rất đông đúc khó chen lấn xếp hàng. Thay vào đó, khi du xuân đầu năm, gặp bất cứ cửa hàng vàng nào mở cửa họ sẽ vào mua một chỉ hoặc thậm chí nửa chỉ lấy lộc.

Vé số

Trên thực tế, không có tỷ phú nào làm giàu từ trúng số và cũng không có doanh nhân chăm chỉ thực thụ nào tin rằng xổ số là kênh đầu tư tốt cho công ty họ.

Tuy nhiên, việc mua những tờ vé số, có thể chỉ vài nghìn đồng một tờ, để lấy may mắn, thử vận đầu năm được nhiều doanh nhân áp dụng, đặc biệt là các doanh nhân miền Nam. Bên cạnh đó, nhiều người còn mua tập vé số để lì xì đầu năm cho gia đình, bạn bè, người thân.

Bật lửa

Theo quan niệm truyền thống, lửa mang lại may mắn, sự ấm áp và tài lộc trong năm mới. Do đó, nhiều doanh nhân có thói quen mua diêm, bật lửa cho mình hoặc tặng đối tác để cùng trao may mắn cho nhau.

Nhiều doanh nhân có thói quen mua diêm, bật lửa đầu năm.

Son

Màu đỏ tượng trưng cho may mắn vậy nên son màu đỏ hoặc ánh đỏ rất ưa chuộng vào dịp đầu năm mới. Trong đó, son là một trong những thứ mà các doanh nhân nữ không thể thiếu. Họ thường tự mua tặng bản thân vào những ngày đầu năm nhằm mong muốn có một năm đầy may mắn.

Đồ gốm

Đồ gốm không chỉ dùng để trang trí, làm đẹp cho ngôi nhà mà chúng còn có ý nghĩa phong thủy, giúp cân bằng, tăng cường sinh khí cho ngôi nhà. Vì vậy, đầu năm người làm kinh doanh có thể cân nhắc mua một món đồ bằng gốm trong nhà để lấy may.



Đồ gốm giúp cân bằng, tăng cường sinh khí, cho ngôi nhà và mang lại nhiều vận may cho gia chủ. Ảnh: Tuổi trẻ thủ đô

Vật phẩm phong thủy

Mua vật phẩm phong thủy đầu năm mới để đặt trong nhà hoặc mang theo bên người, trong xe ô tô là một tục lệ hy vọng mang lại sự may mắn, thành công cho gia chủ. Trong tâm niệm của người Á Đông, những vật phong thủy được ưa chuộng nhất phải kể đến như tỳ hưu, kỳ lân, cá chép, tượng Phật, cóc ba chân...

Cây tài lộc

Cây tài lộc là một trong những cây được dân văn phòng rất ưa chuộng vì cây này có thể mang may mắn và tài lộc giúp gia chủ luôn có tinh thần thoải mái để đưa ra những quyết định chính xác.

Đối với những người làm kinh tế, cây tài lộc có thể để bàn, trang trí các góc nhỏ, giúp gia chủ phát triển con đường sự nghiệp nhanh chóng, thuận buồm xuôi gió và may mắn trong cuộc sống.

