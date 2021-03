Doanh nghiệp Trung Quốc oằn mình giữa "lửa giận" ở Myanmar: Bắc Kinh tiến không được, lùi không xong

Các doanh nghiệp Trung Quốc ở Myanmar phân vân ở lại hay rời đi?

Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) nói rằng các công ty Trung Quốc đã mang lại những lợi ích cụ thể cho Myanmar những năm gần đây, tuy nhiên cuộc biến động chính trị bất ngờ ở nước này kể từ đầu tháng 2 đã gây thiệt hại và đem lại những mối lo ngại về an ninh lớn cho các công ty.

Tờ báo Trung Quốc người biểu tình bị kích động đã hướng sự tức giận vào các doanh nghiệp do Trung Quốc đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc - ngành nghề quan trọng của nền kinh tế địa phương.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar đã yêu cầu cảnh sát địa phương thực hiện các biện pháp mạnh để bảo vệ an toàn cho các doanh nghiệp và nhân viên Trung Quốc.

Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa ra đi và ở lại, một số doanh nghiệp Trung Quốc được Hoàn Cầu tiếp cận đã nỗ lực chuẩn bị cho những rủi ro tiềm ẩn chưa biết trước.

Một số nhà máy cho biết họ đã phải vật lộn với Covid-19 và giờ là đối mặt với sự bất lực trong bối cảnh biểu tình căng thẳng.

Nhiều nguồn tin đã xác nhận với Hoàn cầu rằng các doanh nghiệp không nhận được chỉ thị chính thức nào về việc sơ tán, bác bỏ thông tin cho rằng Trung Quốc đã ra lệnh cho các nhân viên không thiết yếu về nước.

Xe ô tô tại một nhà máy Trung Quốc ở Yangon, Myanmar bị thiêu rụi. Ảnh: Interviewee

Washington Post đưa tin, ông Xiang Jun đã dành hơn 2 năm và gần 1.2 triệu USD để mở nhà máy may mặc tại Myanmar. Hiện giờ, ông ấy đang rất tuyệt vọng nếu phải ra đi.

Người đàn ông này đã chứng kiến những người biểu tình đốt cháy các nhà máy do Trung Quốc điều hành gần đó giống như tòa nhà của ông. Trong những ngày qua, ông Xiang và 7 người bạn khác đã ẩn náu tại một trong những nhà máy của ông ở Hlaing Tharyar, Yangon. Họ sống nhờ vào gạo và rau mà nhân viên địa phương mang đến hàng ngày.

Ông và những người bạn hy vọng mọi người có thể làm gì đó bởi ông ấy sẽ không rời Myanmar nếu đó không phải là điều bắt buộc.



Một người khác là quản lý Wang tại nhà máy của công ty dệt may Jiangsu Guotai của Trung Quốc ở Yangon cho biết: "Mọi người đang nghĩ tới việc rời đi." Ông Wang cho hay, cơ sở sản xuất dệt của công ty đã bị thiêu rụi và phải tạm dừng hoạt động.

Tình thế khó xử của Trung Quốc



Các doanh nghiệp Trung Quốc hoang mang khi ngành công nghiệp dệt may, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các doanh nghiệp Myanmar do Trung Quốc tài trợ, mang lại 400.000 việc làm cho nước này. Nhiều công ty dệt may lại trở thành mục tiêu của các đợt tấn công gần đây và đã bị đốt phá nghiêm trọng.



Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, ít nhất 32 nhà máy do Trung Quốc tài trợ đã bị tấn công, gây thiệt hại 37 triệu USD.



Theo Washington Post, việc nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp Trung Quốc nhấn mạnh sự khó xử của Trung Quốc liên quan đến chính biến ở Myanmar.

Việc không lên án hay trừng phạt quân đội Myanmar một cách rõ ràng đã khiến Trung Quốc trở thành mục tiêu của sự tức giận từ phía người biểu tình phản đối cuộc chính biến ngày 1/2.

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc kêu gọi quân đội không sử dụng bạo lực với người biểu tình, trong khi Mỹ và các nước phương Tây kêu gọi Trung Quốc lên án quân đội Myanmar, đồng thời cáo buộc Bắc Kinh quá mềm mỏng với lực lượng này.



Tuy nhiên Trung Quốc đã có rất nhiều đầu tư lớn vào đất nước Đông Nam Á này. Ngoài những nhà máy dệt lớn đang được vận hành, các dự án cơ sở hạ tầng tại Myanmar trong Sáng kiến Vành đai Con đường, Bắc Kinh đã giành được gần như tất cả các dự án nhà máy điện mặt trời và tiếp tục giữ vị trí thống trị lĩnh vực này ở Myanmar.