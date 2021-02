Đoàn WHO nói tìm thấy manh mối quan trọng về Covid-19 tại Vũ Hán: Sự thật sắp được công khai?

Đoàn WHO bác bỏ giả thuyết virus phát tán từ phòng thí nghiệm

Tiến sĩ Peter Daszak, nhà động vật học người Anh làm việc tại New York, chuyên gia thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ngày 6-2 cho biết, nhóm điều tra WHO gồm 14 người đã làm việc với các chuyên gia Trung Quốc và tới các điểm nóng bùng phát Covid-19 cũng như các trung tâm nghiên cứu ở đây và phát hiện "một số manh mối quan trọng cho thấy chuyện gì đã xảy ra".



Hiện nhóm chuyên gia được chia thành ba nhóm nhỏ, nghiên cứu vai trò của động vật trong bùng phát virus, dịch tễ học và sự lây lan của virus cũng như nghiên cứu các mẫu môi trường.

Đoàn chuyên gia WHO vẫn chưa xác định thời gian và địa điểm bùng phát của SARS-CoV-2 nhưng ông Daszak nói rằng nhóm chuyên gia sẽ công bố báo cáo liên quan trước khi rời Trung Quốc vào ngày 10/2.



“Đó là khởi đầu của sự hiểu biết thực sự sâu sắc về những gì đã xảy ra để chúng ta có thể ngăn chặn cho đại dịch tiếp theo", ông nói.

Nhóm Tiến sĩ Peter Daszak đến Viện virus Vũ Hán. Ảnh: Getty

Các nhà khoa học đã đến thăm Viện virus Vũ Hán và trao đổi với các cán bộ nghiên cứu tại đây. Viện nghiên cứu này từng bị nhiều người nghi ngờ là nơi phát tán SARS-CoV-2, tuy nhiên, sau chuyến thăm, nhóm ông Daszak đã bác bỏ nhận định trên. "Chúng ta thực sự phải bao quát toàn bộ các nguồn thông tin quan trọng", ông nói.

Về việc liệu công tác điều tra ở Trung Quốc có minh bạch hay không, nhà khoa học người Anh cho biết: "Chúng tôi ngồi lại với họ mỗi ngày để thảo luận về các thông tin và dữ liệu mới, sau đó đề xuất những địa điểm quan trọng mà chúng tôi muốn đến. Họ muốn chúng tôi cung cấp cho họ một bảng danh sách địa điểm chúng tôi muốn đến và những người chúng tôi muốn gặp. Chúng tôi đã đến hết các địa điểm trong danh sách và họ sẵn lòng hỗ trợ chúng tôi".



"Manh mối quan trọng"

Ngoài ra, các chuyên gia WHO cũng đã đến chợ hải sản Hoa Nam (Vũ Hán), khu vực trọng điểm trong thời kỳ đầu đại dịch Covid-19 bùng phát. Đây là khu chợ chủ yếu buôn bán hải sản, cũng như thịt động vật, bao gồm động vật hoang dã tươi sống.

Tại thời điểm đó, nhiều ca nhiễm Covid-19 được xác nhận liên quan đến khu chợ này, dấy lên thông tin virus có thể lây truyền từ động vật sang người. Tuy nhiên, nghiên cứu sau đó đã phát hiện nhiều trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận sớm không liên quan đến khu chợ, khiến độ tin cậy của giả thuyết trên giảm xuống. Ông Daszak từ chối tiết lộ thông tin chi tiết nhưng cho biết, điều tra viên phát hiện được "manh mối quan trọng" về vai trò của khu chợ này trong việc lây lan virus.

"Mặc dù chợ hải sản đã bị đóng cửa và dọn dẹp gần như ngay lập tức sau khi phát hiện các ca nhiễm nhưng "manh mối tại khu chợ vẫn còn khá nguyên vẹn"". Ông Daszak nói: "Mọi người rời đi một cách vội vàng và họ để lại thiết bị, để lại đồ dùng, để lại bằng chứng về những gì đã xảy ra và đó là những gì chúng tôi đã điều tra".

“Hiện tại, chúng tôi đang cố gắng liên kết các thông tin với nhau và chúng sẽ cho chúng ta biết điều gì”. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi đã phát hiện ra điều mà mọi người không biết vào thời điểm đó. Trước khi những bệnh nhân nguy kịch xuất hiện, đã có những ca bệnh khác không có triệu chứng, rất khó phân biệt với những người bị cảm hoặc ho".

Ông bật mí thêm: "Những điều tôi thấy đã cho tôi biết rằng có một số manh mối thực sự về những thứ đã xảy ra và tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể đưa ra lời giải thích chắc chắn về điều đó vào cuối chuyến đi này".