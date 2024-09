Trên trang cá nhân, mới đây, nàng WAG Doãn Hải My chia sẻ hình ảnh cùng chồng và con trai đi cà phê tận hưởng kì nghỉ lễ. Văn Hậu ôm cậu quý tử Minh Đăng trong vòng tay, ôm ấp đầy yêu thương. Còn Doãn Hải My thoải mái tạo dáng khoe nhan sắc xinh đẹp. Cô nàng thể hiện tinh thần ngày Tết độc lập 2/9 bằng cách check-in cùng cờ đỏ sao vàng Việt Nam.

Nhan sắc của mẹ bỉm sữa Doãn Hải My càng nhận về sự chú ý khi trước đó, Hải My kể chuyện bản thân bị ốm, ảnh hưởng tới việc chăm sóc con. Cư dân mạng cùng để lại bình luận hỏi thăm tình hình sức khoẻ của bà xã Văn Hậu. Nhờ việc trang điểm kĩ lưỡng, cùng cách chụp ảnh canh góc thuần thục, Doãn Hải My vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài tươi tắn, nụ cười ngọt ngào.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đưa con trai đi hẹn hò

Khi Doãn Hải My chia sẻ những hình ảnh sống ảo trong kì nghỉ lễ, Đoàn Văn Hậu ngay lập tức vào tương tác với vợ bằng bình luận thả tim thể hiện tình yêu cùng biểu tượng lá cờ Việt Nam đầy tự hào trong ngày Quốc khánh.

Doãn Hải My dù bị ốm vẫn giữ vẻ ngoài xinh đẹp gây chú ý

Trong khi đó, hội cầu thủ nổi tiếng của ĐT Việt Nam cũng đồng loạt chia sẻ những hoạt động trong kì nghỉ lễ. Vợ chồng hậu vệ Đỗ Duy Mạnh đưa các con đi chụp ảnh cùng lá chờ Việt Nam. Gia đình tiền vệ Trọng Hoàng tung bộ ảnh cực xịn, dạy con về lòng yêu nước...

Đỗ Duy Mạnh đưa con đi chơi lễ

Gia đình Trọng Hoàng đón Tết độc lập