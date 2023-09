Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My lọt ống kính team qua đường, tình tứ bên nhau ngoài phố

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bạn gái Doãn Hải My tình tứ đi chơi trên phố, hình ảnh tình cảm của cặp đôi này đã được "team qua đường" ghi lại. Theo đó Văn Hậu đưa bạn gái đi phố đi bộ, chàng cầu thủ và bạn gái Top 10 Hoa hậu Việt Nam khoác vai nhau, vừa đi vừa trò chuyện.

Khoảnh khắc tình tứ của Văn Hậu và Hải My ngoài phố (Ảnh: Ngọc Hải)

Hậu vệ sinh năm 1999 còn rất ga lăng cầm điện thoại chụp cho vợ sắp cưới những tấm ảnh đẹp nhất.

Thời gian qua chuyện tình của Văn Hậu và Hải My đã gây sốt mạng xã hội. Cầu thủ quê Thái Bình đã chuẩn bị màn cầu hôn lãng mạn sau 3 năm yêu nữ sinh Đại học Luật.

Văn Hậu chụp ảnh cho bạn gái (Ảnh: Ngọc Hải)

Cặp đôi Văn Hậu và Hải My đã có 3 năm yêu nhau, Doãn Hải My là người đồng hành cùng Văn Hậu ở mọi khoảnh khắc ý nghĩa. Trước đó không lâu, ngày 15/8/2023, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã kỉ niệm tròn 3 năm hẹn hò.

Lần đầu tiên Văn Hậu công khai xuất hiện bên cạnh Doãn Hải My là ở đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam ngày 20/11/2020.

Cả hai chính thức công khai tôi ngày 15/8/2022. Thời điểm đó quản lý của Doãn Hải My chính thức công bố thông tin cô đang hẹn hò cùng tuyển thủ Việt Nam Đoàn Văn Hậu. Phía Văn Hậu cũng lần đầu đăng tải công khai những bức hình tình tứ bên người đẹp, xác nhận mối quan hệ tình cảm của đôi bên.