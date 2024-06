Doãn Hải My là nàng WAG nhận được nhiều sự chú ý bậc nhất làng bóng đá Việt hiện tại. Là tiểu thư Hà thành, từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 với nhan sắc thanh thuần, xinh đẹp, Doãn Hải My càng nổi tiếng khi kết hôn cùng hậu vệ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu. Hồi đầu tháng 5/2024, Doãn Hải My đã hạ sinh cho Văn Hậu một cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh. Lần đầu làm mẹ, nàng WAG rất chăm chỉ tương tác cùng hội chị em trên mạng xã hội để chia sẻ về cuộc sống bỉm sữa, cũng như tình yêu dành cho bé cưng.

Mới đây, khi nhận được câu hỏi về việc làm gì sau sinh mà Doãn Hải My nhanh chóng lấy lại vóc dáng, thậm chí có phần gầy, bà xã Đoàn Văn Hậu chia sẻ: "Tôi hút sữa. Hút sữa là sụt cân lắm á bà, giờ tôi không biết làm sao để hút sữa mà vẫn giữ được cân nè. Chứ giờ thấy sụt cân rồi xương kêu răng rắc, hoa mắt chóng mặt rồi đó".

Doãn Hải My mệt mỏi khi sụt cân, hoa mắt chóhg mặt vì hút sữa sau sinh

Nàng "hot mom" hồi tưởng về quá trình sinh con khiến người hâm mộ cảm nhận được, ngoài diện mạo yểu điệu, thục nữa, Doãn Hải My là người mẹ có ý chí mạnh mẽ tới nhường nào.

"My sinh thường nè, nói không sợ thì sẽ là nói dối. Bạn Lúa nhà My tới sát ngày sinh thì tự nhiên có dây rốn quấn cổ, mà My vẫn quyết sinh thường. Tới khi lên bàn đẻ thì lo ơi là lo, cứ hơi tí là nhắc chồng quay ra nhìn bảng nhịp tim của bạn Lúa xem bạn ở trong có ổn không cho yên tâm. Bạn cố giữ tinh thần thoải mái nha. Lúc ấy tinh thần của mình rất quan trọng. Sắp được gặp con rồi, mạnh mẽ lên", Doãn Hải My viết.

Doãn Hải My hồi tưởng về quá trình sinh em bé Lúa

Nói về những vết rạn do quá trình mang bầu và sinh nở, người đẹp sinh năm 2001 thành thật chia sẻ: "Bụng mình thì bị rạn từ tháng cuối thai kì rồi ấy, tới giờ vẫn còn, ở ngực thì có 1 xíu, sau sinh mình mới phát hiện. Mình vẫn bôi kem hàng ngày, giờ thì tầm 15-20% chuyển thành rạn trắng, còn lại thì mờ đi chút. Nói chung xác định rằng một khi đã bị rạn thì sẽ đi theo mình suốt, mình đón nhận 1 cách tích cực thôi ấy".