Doãn Hải My khoe nhan sắc cực đỉnh qua camera của "mẹ ngoại" U50 trẻ đẹp

Nàng WAG Doãn Hải My mỗi lần xuất hiện đều khiến dân tình phải xôn xao về nhan sắc. Đặc biệt sau khi công khai có bầu, Doãn Hải My có phần thoải mái công khai hơn về vóc dáng cùng những câu chuyện trong khoảng thời gian mang thai.

Dù đang có em bé nhưng nhan sắc của vợ Đoàn Văn Hậu vẫn nhận được mưa lời khen của cộng đồng mạng. Càng ngày cô nàng sinh năm 2001 càng rạng rỡ và ngọt ngào hơn.

Đáng chú ý những bức hình xinh xắn này được chụp bởi mẹ đẻ của Doãn Hải My. Nàng WAG đã có một ngày thoải mái cùng đi cafe với mẹ. Mẹ bầu Doãn Hải My diện trang phục giản dị, gương mặt cũng không trang điểm quá nhiều nhưng vẫn vô cùng tươi tắn, xinh đẹp. Còn mẹ ruột của cô dù không trực tiếp xuất hiện nhưng qua ảnh được đăng tải cũng diện đồ rất trẻ trung. "Mẹ ngoại" U50 còn rất có khiếu chụp ảnh, căn góc chuẩn đét khoe trọn nhan sắc của con gái.

Doãn Hải My được netizen nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Không những thế mới đây, Doãn Hải My còn cho biết cô nhận được gen bầu không vỡ nét từ mẹ. Bà xã Đoàn Văn Hậu chia sẻ thời xưa khi mẹ mang bầu cũng vẫn giữ được vóc dáng thon gon, do đó cơ địa hiện tại của Doãn Hải My cũng tương tự, không thay đổi quá nhiều.

Hải My có buổi đi chơi cùng mẹ đẻ

Mẹ của Doãn Hải My khoe đi "tăng 2" cùng con gái