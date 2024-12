Doãn Hải My kè kè như hình với bóng với một người, thoải mái khoe ảnh thân mật nhưng không bị Văn Hậu ghen

"Một người tìm được một nửa đúng của cuộc đời mình, thì đó là một điều cực kỳ may mắn. Vậy nên, tôi nghĩ cả Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu là người may mắn". Đó là những chia sẻ của diễn viên Bảo Hân khi chứng kiến chuyện tình hạnh phúc của người bạn thân Hải My và Đoàn Văn Hậu.

Trong đám cưới cách đây 1 năm của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My, cô nàng thường xuyên xuất hiện chăm lo cho cô dâu chính là diễn viên Bảo Hân.

Bảo Hân sinh năm 2000, được mời vào vai diễn Ánh Dương trong bộ phim "Về nhà đi con" khi đang là sinh viên năm 2 trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Diễn viên Bảo Hân cho biết, cô gặp Doãn Hải My là một cái duyên. Cả hai chơi với nhau và dần trở nên thân thiết. Cũng từ đó đến nay, cặp đôi như hình với bóng luôn xuất hiện mỗi dịp đặc biệt của nhau. Bảo Hân cũng có mối quan hệ tốt với Văn Hậu.

Doãn Hải My và bạn thân Bảo Hân

Cả hai có mối quan hệ bạn bè đã vài năm

Sau 1 năm kết hôn với cầu thủ Đoàn Văn Hậu, người đẹp Doãn Hải My ngày càng đẹp và hiện có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên con trai nhỏ.

Sau khi con lớn hơn và có sự giúp đỡ của bố mẹ hai bên, Hải My đã dần trở lại với công việc và hỗ trợ Văn Hậu trong quá trình hồi phục chấn thương. Cô nàng cũng tranh thủ đi chơi, giao lưu với mọi người khi có thời gian rảnh.