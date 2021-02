Đoạn ghi âm rò rỉ: Các quan chức WHO từng thất vọng tột độ vì TQ "nhỏ giọt" thông tin về COVID-19

Theo Taiwan News, tháng trước, hãng thông tấn WION (Ấn Độ) vừa công bố các đoạn ghi âm từ cuộc trò chuyện nội bộ của các lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong đó họ đã phàn nàn về việc Trung Quốc không cung cấp thông tin về virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) ở Vũ Hán vào giai đoạn dịch bệnh mới bùng phát.

Theo đó, mặc dù tổ chức này công khai dành cho Trung Quốc những lời khen ngợi, nhưng các đoạn ghi âm bị rò rỉ cho thấy các lãnh đạo của WHO đã "thất vọng tột độ" khi Bắc Kinh không cung cấp cho họ những thông tin quan trọng về loại virus mới.

Các đoạn ghi âm nói trên được WION công bố hôm 27/1, trong đó là cuộc trò chuyện của các quan chức hàng đầu như Tiến sĩ Michael Ryan, Giám đốc điều hành Chương trình Khẩn cấp Y tế của WHO, Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật thuộc bộ phận dịch bệnh khẩn cấp của WHO, và Tiến sĩ Gauden Galea, Đại diện của WHO tại Trung Quốc.

Trong đoạn ghi âm đầu tiên, có thể nghe thấy tiếng người được cho là ông Ryan nói chuyện với các đồng nghiệp về việc cố gắng gây thêm áp lực lên Trung Quốc để có được các thông tin về điều đã thực sự xảy ra ở Vũ Hán trong tuần từ ngày 6/1/2020.

Ông Ryan nói rằng việc Trung Quốc từ chối cung cấp thông tin về dịch bệnh giống với lối hành xử của họ khi dịch SARS bùng phát, đồng thời bình luận rằng "WHO chỉ vừa suýt soát thoát được bê bối năm 2002", khi Trung Quốc cho thấy nhiều vấn đề về chuyện minh bạch thông tin.

Trong đoạn ghi âm thứ hai, vẫn là ông Ryan đã phàn nàn về việc thiếu dữ liệu từ phía Trung Quốc, đồng thời cho rằng tuyên bố của Bắc Kinh về việc không có bằng chứng về sự lây truyền từ người sang người là "chưa đủ thuyết phục".

Đề cập tới sự bùng phát của dịch bệnh Ebola bắt nguồn từ Congo, ông Ryan khẳng định rằng chính quyền địa phương đã rất nhanh chóng hợp tác với WHO. "Việc [thiếu dữ liệu] này sẽ không xảy ra ở Congo và cả những nơi khác", ông Ryan bình luận.

Cũng vào thời điểm cuối tháng 1 vừa qua, hãng WION của Ấn Độ cũng đã công bố đoạn ghi âm cho thấy bà Van Kerkhove phàn nàn rằng WHO chỉ nhận được rất ít thông tin về việc người bệnh phải dùng máy trợ thở và ECMO (trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể), nhưng dấu hiệu của tình trạng bệnh diễn tiến nặng và tiên lượng tử vong.

Tiến sĩ Van Kerkhove nói rằng những thông tin mà WHO nhận được "rõ ràng là không đủ" để tổ chức này lên kế hoạch đối phó phù hợp cho một đợt bùng phát dịch bệnh.

Tiếp theo đó là đoạn ghi âm của ông Galea, nói rằng phía WHO đã đưa ra yêu cầu cả chính thức và không chính thức về thông tin dịch tễ học, nhưng câu trả lời mà họ nhận được từ phía Bắc Kinh là "thông tin sẽ được cập nhật sau". Nhưng khi ông Galea yêu cầu phía Trung Quốc cung cấp thông tin chi tiết hơn, thì WHO "chẳng nhận được gì".

Một đoạn ghi âm khác cho thấy ông Galea phàn nàn rằng WHO chỉ nhận được thông tin đúng 15' trước khi chúng được phát sóng trên đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV. Về cơ bản, thì tất cả những gì họ nhận được là một thông cáo báo chí được sàng lọc kỹ lưỡng và chỉ gửi sớm hơn thời gian công bố trên truyền hình nhà nước vài phút.