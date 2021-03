Đổ mồ hôi quá nhiều liệu có đáng lo ngại?

Đổ mồ hôi phổ biến ở mọi lứa tuổi. Nguyên nhân có thể do khí hậu nóng, ẩm ướt hoặc do các hoạt động thể chất khiến cơ thể bạn tăng nhiệt. Tuyến mồ hôi giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Tuy nhiên khi bạn đổ mồ hôi quá nhiều, đó có thể là một vấn đề đáng lo ngại và cần được quan tâm đặc biệt.

Đổ mồ hôi quá nhiều là gì?

Đổ mồ hôi quá nhiều hoặc chứng tăng tiết mồ hôi là một tình trạng có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Việc đổ mồ hôi là hiện tượng bình thường, nhưng đổ mồ hôi không kiểm soát hay đổ mồ hôi nhiều hơn mức cần thiết sẽ là dấu hiệu bạn cần chú ý. Nếu bạn không tập thể dục hoặc không ăn bất cứ thứ gì cay, nóng mà vẫn đổ mồ hôi nhiều, có thể bạn đang mắc chứng Hyperhidrosis. Nguyên nhân là do nhánh giao cảm của hệ thần kinh thực vật bị kích thích quá mức, làm sai lệch tín hiệu truyền đi khiến mồ hôi bài tiết liên tục không thể kiểm soát. Thuật ngữ y khoa gọi bệnh lý này là Hyperhidrosis. Hyperhidrosis thứ phát cũng có thể do các loại bệnh lý tiềm ẩn hay việc sử dụng thuốc khác nhau như bệnh tim, bệnh hô hấp, ung thư, tiểu đường, mãn kinh và một số loại thuốc chống trầm cảm.

Nguyên nhân gây ra mồ hôi nhiều trên da đầu?

Đổ mồ hôi quá nhiều trên da đầu có thể gây ra nhiều vấn đề. Nó không chỉ khiến tóc bẩn, gàu và ngứa mà còn khiến da đầu của bạn trông bóng nhờn. Da đầu nhiều mồ hôi có thể do nhiều nguyên nhân, trong đó có một số lý do phổ biến như nóng bức, giận dữ và lo lắng, nội tiết tố, thức ăn cay, sử dụng thuốc, tập luyện quá sức...

Làm thế nào để điều trị?

Việc đổ mồ hôi quá nhiều có thể gây ảnh hưởng đến da đầu và bạn nên điều trị kịp thời.

Đổ mồ hôi quá nhiều cũng là kết quả của căng thẳng và lo lắng, nhưng điều quan trọng là bạn phải kiểm soát và giảm mức độ căng thẳng của mình. Bạn có thể thử các cách thư giãn để điều trị chứng lo âu của mình và cũng có thể tập yoga và thiền.

Ngoài ra, bạn có thể thoa giấm táo lên tóc để khôi phục độ cân bằng pH của da đầu và cũng có thể kiểm soát sự tiết mồ hôi. Mặc quần áo thoáng mát và thoải mái cũng có thể làm giảm việc đổ mồ hôi.

Cuối cùng, uống nhiều nước là chìa khóa để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Điều này có thể ngăn việc đổ mồ hôi quá nhiều và đảm bảo đủ nước trong một thời gian dài.

Đừng quên gội đầu thường xuyên, đặc biệt là vào mùa hè, vì da đầu tiết nhiều mồ hôi hơn trong thời gian này và có thể dẫn đến nhiều vấn đề liên quan đến da đầu hơn.

Có một số biện pháp khác nhằm giảm tăng tiết mồ hôi như mặc trang phục phù hợp, giảm cân, giữ vệ sinh cơ thể./.