Divo Tùng Dương lần đầu diễn xuất, nói lý do không cho Nguyễn Văn Chung vai nào: "Vì bạn ấy đẹp trai hơn"

Chiều 25/8 tại Hà Nội, ca sĩ Tùng Dương chính thức trình làng MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình do Nguyễn Việt Dũng làm đạo diễn, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng phối khí . Đây là sản phẩm âm nhạc thứ hai đánh dấu sự hợp tác giữa anh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung – người được mệnh danh là “nhạc sĩ tỷ view”.

Trước đó, cả hai đã có màn kết hợp đầu tiên trong MV Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai , ra mắt trung tuần tháng 8 và nhanh chóng đạt thành tích ấn tượng: chỉ sau 5 ngày đã cán mốc 2 triệu lượt xem trên YouTube, hơn 7 triệu lượt nghe và sử dụng âm thanh trên các nền tảng số. Việc tiếp tục bắt tay thực hiện Viết tiếp câu chuyện hòa bình cho thấy sự đồng điệu đặc biệt giữa “Divo nhạc Việt” và tác giả sở hữu nhiều ca khúc lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Tùng Dương.

Chia sẻ tại buổi họp báo, Tùng Dương cho biết anh vẫn tự xem mình thuộc về thế hệ trẻ và mang trong mình một sứ mệnh công dân. “Mỗi người sẽ thể hiện tình yêu quê hương theo một cách khác nhau. Muốn làm được những điều to lớn thì trước tiên phải quan tâm và làm tốt từ những điều nhỏ nhất. Dân tộc Việt Nam luôn có truyền thống đoàn kết, ‘lá lành đùm lá rách’, bất cứ khi nào có thiên tai, dịch bệnh, tinh thần đó lại được phát huy. Đó chính là minh chứng sống động cho tình yêu thương giữa con người Việt Nam với nhau”, anh nói.

Theo nam ca sĩ, MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình được thực hiện với mong muốn khán giả cùng nhìn lại quá khứ, trân trọng lịch sử và từ đó sống xứng đáng hơn với sự hy sinh của các thế hệ cha ông. “Là một công dân Việt Nam yêu nước, trong những ngày tháng lịch sử trọng đại này, tôi không thể ngồi yên. Đi hát ở các show diễn là niềm vinh dự, nhưng làm ra một sản phẩm âm nhạc ý nghĩa để lan tỏa tinh thần ấy còn quan trọng hơn”, Tùng Dương nhấn mạnh.

Anh cũng khẳng định nếu không có ca khúc của Nguyễn Văn Chung, sẽ không có MV lần này. Trước anh, nhiều nghệ sĩ như Duyên Quỳnh, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng… đã thể hiện ca khúc thành công. Tuy nhiên, Tùng Dương cho rằng đây là thời điểm “đủ ngày, đủ tháng, đủ duyên” để anh cùng ê-kíp làm nên một phiên bản đặc biệt, khép lại hành trình lan tỏa ca khúc trong năm 2025.

Một số cảnh trong MV và vai diễn của Tùng Dương.

Một điểm thú vị là Tùng Dương trực tiếp tham gia diễn xuất trong MV. Nam ca sĩ vào vai chỉ huy trưởng, tái hiện khí thế hào hùng “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. “Trong MV, tôi vào vai chỉ huy trưởng, đó là niềm vinh dự lớn lao mà tôi muốn có cơ hội tự mình trải nghiệm. Vì chỉ khi mình nhập vai mới cảm nhận được khí thế sục sôi của những giây phút "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".

Việc hóa thân trên sân khấu, trong bài hát tôi cũng hóa thân nhiều rồi nhưng hóa thân vào những thước phim mang màu sắc điện ảnh, trong một MV ca nhạc đây là lần đầu tiên. Mình cứ cố gắng, nỗ lực hết sức biết đâu được mọi người đón nhận như một gương mặt mới nổi trên bầu trời điện ảnh (cười)".

Tùng Dương cũng hóm hỉnh nói về việc không cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vai diễn nào trong MV: "Vì bạn ấy đẹp trai hơn sẽ chiếm "spotlight" của ca sĩ mất. Với cả về mặt phong thủy, nhạc sĩ không đóng MV, không xuất hiện trên poster thì MV mới đạt "triệu views" được", anh chia sẻ.

MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình được quay tại bãi sông Hồng, hoàn toàn sử dụng bối cảnh thật, kết hợp thêm hiệu ứng VFX cùng hình ảnh tư liệu lịch sử. Ê-kíp cho biết không áp dụng công nghệ AI mà tập trung vào sự chân thực của từng thước phim, nhằm đem đến cảm xúc mạnh mẽ nhất cho người xem.

Ekip thực hiện MV chia sẻ tại buổi gặp gỡ.

Về phía nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, anh thừa nhận ngày ra mắt mới lần đầu được xem MV. “Xem xong, tôi vô cùng hạnh phúc và đã rơi nước mắt. MV không chỉ đẹp và xúc động mà còn cho thấy Tùng Dương đã dành trọn tâm sức cho tác phẩm”, anh bày tỏ.

Tác giả Viết tiếp câu chuyện hòa bình cho biết hành trình để ca khúc đến được với đông đảo khán giả là cả quá trình nhiều năm. Ban đầu, nhờ sự kiên trì của ca sĩ Duyên Quỳnh, ca khúc mới có cơ hội vang lên trên nhiều sân khấu, dù không ít lần bị từ chối vì “quá mới” và chưa quen tai so với những bài hát đi cùng năm tháng. Sau này, nhờ một bản remix viral của một producer trẻ, rồi đến màn song ca ấn tượng của Võ Hạ Trâm – Đông Hùng trong dịp Đại lễ 30/4, ca khúc mới thật sự chạm tới công chúng.

“Tôi biết ơn Duyên Quỳnh vì sự kiên trì ban đầu, biết ơn producer trẻ vì bản phối đã khiến bài hát trở nên viral, biết ơn cả những nghệ sĩ khác như Lâm Bảo Ngọc, MTV, Oplus… đã góp phần lan tỏa. Nếu không có những ‘bậc thang’ đó, sẽ không có ngày hôm nay. Và Tùng Dương chính là phiên bản đẹp nhất, hoàn hảo nhất của Viết tiếp câu chuyện hòa bình ”, Nguyễn Văn Chung khẳng định.