Định triệt sản cho chó cưng nhưng do lịch hẹn lùi lại, bà mẹ nhận được 1 món quà tuyệt vời

Chị Mary Killing tới từ Crecora, hạt Limerick, Ai-len là một bà mẹ có 5 đứa con. Chị có nuôi 2 chú chó, 1 chú chó cái lai giống Labrador và Collie tên là Bella và 1 chú chó đực lai giống Setter Ailen và Spaniel Anh tên là Archie. Đầu năm nay, chị Mary dự định cho Bella và Archie đi gặp bác sĩ thú y để triệt sản cho chúng.



Song, vì thời điểm đó Ai-len đang thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 nên buổi hẹn với bác sĩ đã bị lùi lại.

"Lịch hẹn triệt sản cho chúng đã bị hoãn lại do lệnh giãn cách, vì nó không phải việc gấp, Chúng tôi đã cố gắng giữ Bella và Archie tránh xa nhau để không cho chúng sinh con", chị Mary kể lại câu chuyện.

Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên đến tột độ của gia đình chị Mary, không biết 2 chú chó Bella và Archie đã "gặp nhau" khi nào, mà vào cuối tháng 7 vừa qua, Bella, chú chó mới 15 tháng tuổi đã sinh ra 1 đàn gồm 16 chú chó con, gồm 8 con đực, 8 con cái.

Nhờ lịch triệt sản bị lùi lại, 2 chú chó nhà chị Mary đã đẻ được 1 đàn chó con đông đúc ai nhìn cũng yêu.

Mặc dù đã có 1 chú chó con không may qua đời, nhưng dù sao đây vẫn được coi là 1 trong những đàn chó con đông nhất từng được sinh ra.

Được biết, vào đêm ngày 25/7, khi chị Mary đang xem bộ phim Trò chơi Vương quyền thì Bella bắt đầu rên rỉ một cách mệt nhọc rồi sau đó sinh con ngay trong khi nằm trong lòng của chị.

"Tôi đã vô cùng sốc. Bác sĩ thú y bảo chúng tôi nó sẽ chỉ sinh được khoảng 8 đến 10 con chó con thôi. Thế mà nó đã sinh được tới 15 con chó con. Tôi nghĩ đúng là 1 kỷ lục", bà mẹ vui mừng cho biết.

Được biết, sau đó, chị Mary đã cho Bella nằm lên một chiếc chăn lớn để việc sinh nở diễn ra thoải mái và an toàn hơn.

"Sáng hôm sau chúng tôi đã phải lấy 1 cái vali để cho chúng vào đó rồi đếm, vì chúng bò lung tung đi khắp nơi", bà mẹ của 5 đứa con chia sẻ.

May mắn là lệnh giãn cách do Covid-19 cũng có nghĩa là chị Mary có thể làm việc ở nhà, chứ không phải đến tận Đại học Limerick nơi chị công tác. Do đó, chị có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho đàn cún cưng mà theo chị là một công việc "khá khó khăn".

Chị Mary cũng chia sẻ rằng, sau đó, gia đình chị đã quyết định nuôi chú chó đầu tiên được sinh ra. Cậu con trai 11 tuổi tên là Isaac của chị Mary đã đặt tên cho nó là Walter theo 1 nhân vật trong bộ phim Where's Wally vì con chó rất thích chơi "trốn tìm".

Các bé cưng này sẽ được gửi đến những mái nhà ấm áp của chúng vào cuối tuần này.

Trong khi đó, với 14 chú chó còn lại, chị Mary sẽ đem tặng cho những thành viên khác trong gia đình và bạn bè, bao gồm cả Josh, 24 tuổi, con trai cả của chị. Chị Mary sẽ không nhận tiền của họ, chỉ yêu cầu người nào nhận nuôi chúng phải thật sự yêu thương và cho chúng một ngôi nhà ấm áp.

Dự kiến cuối tuần này, những chú cún cưng sẽ rời nhà chị Mary để đến với những gia đình mới của mình.

Theo Mirror