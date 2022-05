Đình chỉ công tác Phó công an phường liên quan vụ tát thẳng mặt cô gái lúc nửa đêm

Chiều tối 2/5, mạng xã hội Facebook lan truyền một số đoạn clip ghi lại hình ảnh một người mặc sắc phục công an vào nhà dân định bắt giữ một nam thanh niên xảy ra tại địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Theo những gì trong clip thể hiện thì sự việc xảy ra vào khoảng 23h6 phút ngày 28/4. Thời điểm trên, trong clip có một người đàn ông mặc áo 3 lỗ đứng nói chuyện nam thanh niên ở trước cửa một tiệm tóc.

Lúc này, người đàn ông mặc áo 3 lỗ nói: "Ai đúng ai sai như thế nào mình gặp nhau nói chuyện cho dễ". Nam thanh niên đứng cạnh cô gái đáp lại: "Anh gọi bạn anh xuống đây" rồi nói tiếp: "Chẳng có thằng bác sỹ nào 22h đêm rồi còn gọi con người ta đi khám".

Khoảng 3 phút sau, một chiếc xe ô tô 7 chỗ đi tới, bước xuống xe có 1 người mặc áo sắc phục công an cùng 2 người mặc thường phục.

Khi đó, 1 người trong nhóm trên lớn tiếng nói "bắt". Lúc này, người mặc sắc phục công an cùng người mặc áo sơ mi trắng khống chế nam thanh niên với ý định đưa lên xe ô tô nhưng anh này chống cự.

Thấy bạn trai bị đưa đi, cô gái cũng chống đối thì bất ngờ bị người đàn ông tát trúng mặt

Sau đó, giữa nhóm người bước xuống từ ô tô và 2 người ở cửa hàng cắt tóc tiếp tục xảy ra lớn tiếng. Khi nam thanh niên và cô gái đã đi vào trong nhà thì người đàn ông mặc áo sơ mi trắng lúc trước đi vào theo và xảy ra xô đẩy với cô gái. Lúc này, người đàn ông tát thẳng mặt cô gái.

Tối 2/5 trao đổi với PV về sự việc trên, anh Đ.Kh. (hiện đang sống tại phường Đề Thám, TP Cao Bằng - chủ tiệm tóc) cho biết, vào tối 28/4, anh có mời một số người em đến cửa hàng để ăn cơm.

Đến hơn 22h cùng ngày có một người đàn ông gọi đến cho Tr.M.K. (cô gái mặc bộ đồ ngủ màu nâu trong clip) bảo đến phòng khám mà trước đó cô này đã khám phụ khoa để bác sỹ thăm khám.

Lúc này, bạn trai đi cùng K. là P.Đ.N. thấy bất thường nên đã cầm điện thoại nói chuyện. Trong khi nói chuyện, giữa Đ.N. và người đàn ông đầu dây bên kia xảy ra cãi vã.

Sau đó, người đàn ông hỏi N. đang ở đâu thì anh này đọc địa chỉ ở quán tóc của bạn. Ít phút sau có 1 người đàn ông đi xe máy nhãn hiệu Honda Airblade đến và sau đó là 3 người đi ô tô đến. Kể từ khi những người này đến đều được camera an ninh nhà anh Kh. ghi lại.

"Sự việc chỉ là có người gọi điện cho K. bảo đến khám lúc đêm muộn rồi xảy ra lớn tiếng và những người kia đến quán chứ không hề có thù tức nhau từ trước...", anh Kh. khẳng định.

Anh Kh. cho biết thêm, cuối clip có 2 người mặc sắc phục công an xuất hiện những người này là công an sở tại tới để đảm bảo an ninh, trật tự và không có liên quan đến nhóm người đi xe ô tô 7 chỗ.

Chủ quán tóc cũng khẳng định việc 3 người từ xe ô tô đến và định bắt P.Đ.N. hoàn toàn không đưa ra giấy tờ, lệnh bắt hay lý do vì sao bắt người.

Sáng nay, Đại tá Vũ Hồng Quang - Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng xác nhận người mặc áo sơ mi trắng đánh chị M.K. là Phó công an phường Sông Bằng.

Hiện tại Công an tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo cho đình chỉ công tác đối với cán bộ này để xác minh làm rõ vụ việc.

Đại tá Quang cho biết, hiện cơ quan chức năng chưa nhận được đơn tố cáo hay khiếu nại từ phía bị hại.

https://soha.vn/dinh-chi-cong-tac-pho-cong-an-phuong-lien-quan-vu-tat-thang-mat-co-gai-luc-nua-dem-20220502211107845.htm