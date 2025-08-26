HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Điều tra vụ nam thanh niên 23 tuổi bị súng bắn tử vong

Đ.Nghĩa |

Dù đã được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, nhưng nam thanh niên 23 đã không qua khỏi vì vết thương do súng bắn quá nặng.

Chiều 26-8,  UBND xã Hướng Hiệp (tỉnh Quảng Trị) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một nam thanh niên tử vong.

Trước đó, khoảng 21 giời 30 phút ngày 25-8, trong lúc đi xe máy về nhà, anh H.V.T (23 tuổi, ngụ thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp) gặp 4 đối tượng dừng xe bên đường tại khu vực ngã ba Quốc lộ 9 - đường liên thôn Khe Hà.

Anh H.V.T dừng xe tiến đến hỏi chuyện, thì hai bên xảy ra lời qua tiếng lại.

Sau đó, một trong 4 đối tượng đã dùng súng bắn thẳng vào bụng anh H.V.T, rồi rời khỏi hiện trường.

Anh T. được đưa đến các cơ sở y tế cấp cứu nhưng không qua khỏi bởi vết thương do súng bắn quá nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Viện KSND tỉnh và đơn vị liên quan khẩn trương truy xét, xác định H.N.V (SN 2007, ngụ bản Chùa, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) là người trực tiếp nổ súng.

Được biết, anh H.V.T có vợ và con nhỏ 2 tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn. 

Cơ quan chức năng đang truy xét các đối tượng liên quan, điều tra, làm rõ vụ việc.

