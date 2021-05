Điều tra viên kể quá trình thâm nhập bệnh viện lấy lời khai thanh niên mắc Covid-19 nhập cảnh "chui"

Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương vừa khởi tố bị can đối với Đào Duy Tùng (SN 1989, tại phường Hải Tân) về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", quy định tại khoản 1 Điều 240 Bộ luật hình sự. Quyết định này đã được chuyển sang VKSND cùng cấp phê chuẩn theo quy định.

Thượng úy Nguyễn Huy Bình (Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hải Dương) - một trong những điều tra viên trực tiếp vào Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Hải Dương điều tra vụ việc cho biết, xác định trực tiếp vào nơi điều trị của Tùng để lấy lời khai sẽ đối mặt với nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 nhưng việc đấu tranh, làm rõ nguồn lây ca bệnh này là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

"Làm rõ nguồn lây của ca bệnh này sẽ giúp lực lượng chức năng kịp thời khoanh vùng, đề ra các biện pháp hiệu quả trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh", thượng úy Bình nói.



Anh cho biết thêm, trong quá trình truy vết ban đầu, đối tượng Tùng không hợp tác với cơ quan chức năng, khai báo quanh co, che giấu thông tin.

Để khẩn trương ngăn chặn lây lan dịch, Công an TP. Hải Dương và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hải Dương chia thành nhiều mũi trinh sát, phối hợp với lực lượng Cảnh sát Lào để từng bước làm sáng tỏ lịch trình di chuyển của Tùng.

Đến thời điểm ngày 24/5 mới xác định Đào Duy Tùng là nguồn lây nhiễm dịch tễ của một số ổ dịch phức tạp tại TP. Hải Dương với 33 trường hợp dương tính.

Đối tượng Đào Duy Tùng tại cơ quan Công an.

Còn thượng tá Nguyễn Đức Dũng (Phó trưởng Công an TP Hải Dương) cho hay, làm việc với Tùng gặp rất nhiều khó khăn. Với quyết tâm đấu tranh làm rõ nguồn lây của Tùng trong thời gian sớm nhất, Công an TP. Hải Dương đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác định, làm rõ lịch trình di chuyển của anh ta.

Theo vị lãnh đạo Công an TP. Hải Dương, quá trình xác minh đầy đủ chứng cứ, đến 19h ngày 24/5, tại UBND phường Hải Tân, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đọc lệnh bắt bị can để tạm giam Đào Duy Tùng.

Với hành vi mang tính nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, xâm phạm đến an toàn tính mạng, sức khỏe của cộng đồng, việc khởi tố bị can, tạm giam Tùng thể hiện quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc đấu tranh, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19.



Kết quả điều tra xác định, khoảng cuối tháng 3/2021, Tùng xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào và tiếp xúc với Đào Anh Tuấn (SN 1979, người ở phường Nhị Châu, TP. Hải Dương) hiện đang lao động tại Lào và một số người khác.

Đến ngày 22/4, Tùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam và lưu trú tại 1 số khách sạn, nhà nghỉ ở TP. Hải Phòng. Đến ngày 30/4, Tùng nhận được điện thoại của Tuấn thông báo là một số người tiếp xúc với Tùng ở bên Lào đã bị mắc Covid-19 và Tuấn đang thuộc diện F1. Lúc này Tùng cũng có biểu hiện ho, sốt, đau họng, tuy nhiên, Tùng không đến cơ sở y tế để khai báo mà tự gọi nhân viên y tế đến truyền nước, tiêm thuốc.

Đến ngày 6/5, Tùng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-Cov-2 và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Hải Dương.