Điều kỳ lạ về bức tượng Từ Hy Viên

Câu chuyện đằng sau bức tượng Từ Hy Viên

Theo giám đốc nghệ thuật Lý Thừa Đạo, người trực tiếp đồng hành cùng Koo Jun Yup trong dự án, tác phẩm có tên “Quỹ đạo vĩnh hằng của Hy Viên”. Sắp đặt nghệ thuật này kết hợp giữa tượng chân dung và các hình khối trừu tượng. Toàn bộ tác phẩm sắp đặt trải rộng trên mảnh đất lớn, tượng cao hơn 3,3 m, được đúc bằng thép không gỉ và đồng thau.

Lý Thừa Đạo cho biết tác phẩm không hướng đến việc tái hiện ngoại hình Đại S một cách chân thực, mà muốn lưu giữ tinh thần và dấu ấn cuộc đời của cô.

Chồng tạc tượng Từ Hy Viên.

“Đây không phải là tác phẩm chung của chúng tôi, hoàn toàn là sáng tác của Koo Jun Yup dành riêng cho Hy Viên. Tôi chỉ đóng vai trò hỗ trợ, giúp chuyển hóa cảm xúc thành hình hài có thể tồn tại lâu dài với thời gian”, anh nói.

Điều kỳ lạ khiến khán giả thắc mắc vì sao bức tượng không mang nhiều nét giống Từ Hy Viên. Sau khi nghe phần lý giải của giám đốc nghệ thuật và đọc dòng chữ khắc trên tượng "Remember Together Forever" (Hãy nhớ bên nhau mãi mãi), không ít người đã thay đổi cách nhìn.

Bạn đời của cô từng chia sẻ trong cảm nhận của anh, Từ Hy Viên mãi là một cô bé. Chiếc nơ trên tóc tượng trưng cho hình ảnh cô thuở nhỏ, gợi nhớ đến những bức ảnh chụp cùng cha và bà. Có thể, DJ Koo và gia đình là những người hiểu sâu sắc nhất, ở những khía cạnh riêng tư mà công chúng khó chạm tới.

Quá trình làm tượng Từ Hy Viên của DJ Koo và các cộng sự.

Koo Jun Yup chia sẻ khi còn sống, Đại S thường nói mình là “người ngoài hành tinh”. Vì thế anh muốn xây dựng cho cô dải ngân hà của riêng mình, với một quỹ đạo không bao giờ kết thúc.

Điểm nhấn của công trình là chín khối lập phương bao quanh tượng Đại S, tượng trưng cho các hành tinh vận hành trên một quỹ đạo không ngừng. "Con số 9 trong tiếng Hàn đồng âm với “Koo”, là con số Hy Viên yêu thích nhất, đồng thời là mật ngữ không thể thay thế giữa hai người", Lý Thừa Đạo chia sẻ.

Ngoài ra, tượng được đặt theo hướng nam 208 độ, trùng với hướng về Đài Bắc - nơi gắn bó với cuộc đời và gia đình Đại S. Con số 208 cũng đánh dấu ngày 8/2, thời điểm hai người chính thức nên vợ nên chồng.

Chia sẻ về Koo Jun Yup sau biến cố mất vợ, Lý Thừa Đạo cho biết nam nghệ sĩ không suy sụp như nhiều đồn đoán. Trải qua giai đoạn trầm lắng, anh vẫn duy trì cuộc sống và sáng tạo nghệ thuật như một cách gìn giữ ký ức về người bạn đời.

“Anh chọn để tình yêu tiếp tục tồn tại trong im lặng, thông qua tác phẩm, thay vì những lời nói công khai”, giám đốc nghệ thuật nói.

Công bố toàn bộ quá trình hậu trường thực hiện tượng Từ Hy Viên. Video: Vogue Taiwan.

Giỗ đầu trong mưa

Để tưởng nhớ Từ Hy Viên, gia đình cô ngày 2/2 tổ chức lễ khánh thành tượng tưởng niệm theo hình thức riêng tư. Người thân và bạn bè thân thiết cùng tụ họp trong cơn mưa lất phất.

Em gái của Đại S là MC Từ Hy Đệ (Tiểu S) có mặt tại buổi lễ, nghẹn lời khi gửi lời cảm ơn anh rể Koo Jun Yup vì đã thiết kế bức tượng chứa đựng tình yêu dành cho chị gái.

Tiểu S cho biết bức tượng là nơi để những người yêu mến Đại S có thể tìm đến khi nhớ về cô. “Hy vọng bất cứ ai yêu chị tôi, khi nhớ chị, đều có thể đến đây thăm chị, trò chuyện cùng chị”, Tiểu S nói. Cô cũng cảm ơn những người đã đội mưa đến dự lễ: “Nếu hôm nay nắng to thì lại không đúng phong cách của chị tôi”.

Hình ảnh trong giỗ đầu Từ Hy Viên. Video: Vogue Taiwan.

Chia sẻ về quãng thời gian đau buồn, Từ Hy Đệ thừa nhận từng rơi vào trạng thái suy sụp. Mỗi khi nghĩ đến ba năm cuối đời của chị gái luôn có Koo Jun Yup bên cạnh, cô dần tìm lại được sự bình yên.

Theo China Times , mẹ của Đại S bật khóc khi nhìn thấy bức tượng: “Con yêu, con đã được tái sinh rồi”. Từ Hy Đệ tin rằng khoảng trống trong lòng mẹ cô cuối cùng cũng được lấp đầy.