Điều gì vừa xảy ra với loạt "coin" phổ biến, thường xuyên được giao dịch trong sáng nay?

Trong suốt vài tháng qua, các đồng tiền mã hóa (coin) phổ biến có xu hướng tăng, giảm thất thường. Đặc biệt tăng nóng vào tháng 9-10 năm ngoái, sau đó giảm sâu.

Theo đó, bên cạnh các diễn biến bất lợi do một số chính phủ trên thế giới cấm đoán loại tiền này thì một bộ phận nhà đầu tư chốt lời đã khiến nhiều coin rớt giá không phanh.

Diễn biến đồng loạt xanh của các coin phổ biến. Ảnh chụp màn hình: Binance.

Tuy nhiên, khoảng 8h30-9h30 sáng nay, một loạt coin phổ biến, thường xuyên được giao dịch, đã có tín hiệu đáng mừng. Đường biểu diễn trên đồ thị giá đã chuyển xanh. Thậm chí có một số mã đã tăng đậm.

Cụ thể, theo dữ liệu do sàn giao dịch tiền mã hóa Binance, lúc 8h50, các mã BNB, LUNA, ADA, NEAR, SLP, GALA, DOT... đồng loạt tăng giá. Khoảng tăng chủ yếu trên 10%, còn lại là tầm từ gần 3%. Trong đó, GALA tăng mạnh nhất, đến 10,89%. BNB tăng 6,23%. NEAR +6,90%. SLP +6,45%. DOT +6,58%.

Đáng chú ý, siêu phẩm từng "hủy diệt" bao nhiêu con tim của nhà đầu tư yếu đuối - SHIB (SHIBA INU, còn gọi là "coin chó") cũng có diễn biến đáng mừng.

Trước đó, mã này đã tăng liên tục vào khoảng tháng 10/2021. Lên đỉnh, chạm mốc 0,00007976 USD, biến động dương lên đến 64,85%, vào ngày 27/10/2021. Sau đó giảm sâu đến 0,00002053 USD vào ngày 22/1 và bật tăng trở lại gần đây.

Giá gần nhất của các coin phổ biến BNB, BTC, ETH và BUSD. Ảnh chụp màn hình: Binance.

Cập nhật diễn biến đến 9h40 ngày 16/2, các coin BNB, BTC, ETH, BUSD đều xanh. Trong đó, đồng giá trị nhất - bitcoin (BTC) tăng 1,15%; giá giao dịch gần nhất đạt ngưỡng 43.944,23 USD/ một BTC.

BNB và ETH lần lượt tăng 4,39% và 3,97%. Giá trị của hai đồng này là 430,54 USD và 3.140,66 USD.

Các coin sẽ còn giao dịch bất thường. Nhà đầu tư cần lưu ý đến diễn biến giá để đưa ra quyết định sáng suốt trước khi thực hiện giao dịch.

